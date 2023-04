Uomini e Donne registrazione 8 aprile: ‘seduta’ per Maria De Filippi, Armando in lacrime

Tre sedie al centro dello studio di Uomini e Donne ma questa volta a confrontarsi non sono tronista e corteggiatore e cavalieri e dame. Colpo di scena nel corso della registrazione dell’8 aprile del people come riferito da Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Maria De Filippi ha rotto gli schemi ed è scesa dalle scale per occupare una delle sedute. Al suo fianco Gianni Sperti, opinionista del people show, di fronte Armando Incarnato.

Maria De Filippi e Gianni Sperti al centro dello studio con Armando Incarnato

Un faccia a faccia per far chiarezza con il napoletano dopo quanto accaduto in una delle ultime puntate del dating show quando Aurora Tropea l’aveva accusato di avere un manager e di aver fatto un provino per partecipare al GF Vip. Il cavaliere ha rispedito al mittente le accuse asserendo di essere risentito perché è stata messa in dubbio la sua correttezza. Amareggiato, Incarnato ha manifestato l’intenzione di lasciare Uomini e Donne ed ha invitato Maria De Filippi a sincerarsi di quanto riferito da Aurora che, di contro, ha ribadito di essere certa delle sue affermazioni.

Armando Incarnato

Il cavaliere scoppia a piangere e manifesta l’intenzione di lasciare Uomini e Donne

Armando Incarnato non ha trattenuto le lacrime mentre la conduttrice l’ha rassicurato affermando di credere alla sua versione. Nonostante ciò il napoletano ha chiesto che venissero fatte le verifiche necessarie affinché emerga che ha sempre detto la verità. In sintesi non ha intenzione di restare se non fosse dimostrato che è sempre stato sincero.

Durante la registrazione dell’8 aprile di Uomini e Donne si sono registrate nuove tensioni tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli perché quest’ultima le avrebbe dato della poco di buono.