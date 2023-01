Danilo Salus si getta nel pozzo e muore per salvare il suo cane a San Teodoro

Quando il suo meticcio è finito nel pozzo non ci ha pensato due volte a togliersi giubbotto e scarpe per salvarlo. Il 20enne Danilo Salus è stato trovato cadavere in fondo a quella cavità con il suo amico a quattro zampe la mattina di lunedì 9 gennaio a San Teodoro, in provincia di Sassari.

Il cane sarebbe finito nel pozzo per inseguire un gatto: il 20enne non ha esitato a gettarsi nella cavità per salvarlo

A lanciare l’allarme è stato il papà della vittima, preoccupato dal fatto che il figlio non rispondeva da ore al cellulare che il giovane aveva lasciato vicino al pozzo. Le ricerche si sono concentrate, su indicazione dei congiunti, sulle campagne frequentate da Danilo nella frazione di Lutturai. I carabinieri di Siniscola hanno avvistato giubbino e telefonino ed hanno allertato i Vigili del fuoco per poter recuperare il corpo del 20enne e del suo fidato amico a quattro zampe,

Sul posto anche la Croce Bianca di San Teodoro. Secondo una prima ricostruzione il cane sarebbe finito nel pozzo mentre inseguiva un gatto. La cavità è profonda cinque metri e con tre metri d’acqua. Intorno alle 15 il magistrato di turno ha autorizzato la consegna della salma ai familiari.

I funerali si celebreranno martedì 10 gennaio nella chiesa Santa Teresa di Calcutta

Danilo Salus era appassionato di moto ed amava gli animali ed, in particolare, i cani. Il sindaco di San Teodoro ha proclamato lutto cittadino per la giornata di martedì 10 gennaio quando si celebreranno i funerali. Increduli papà Domenico, mamma Gabriella e il fratello Alessio. Le esequie si celebreranno nella chiesa Santa Teresa di Calcutta di San Teodoro alle ore 15. Il corteo funebre partirà dall’abitazione del ventenne in Località Lutturai.