Marsiglia, crolla palazzina nella notte: paura e feriti, il video

Notte di Pasqua di paura a Marsiglia (Francia) per il crollo di una palazzina di quattro piani al 17 di rue Tivoli, nel 5° arrondissement. L’allarme è scattato intorno alle 00:40 di domenica 9 aprile. Due persone sono rimaste ferite mentre 11 persone sono state evacuate dalla struttura, illesi due bambini.

Almeno due persone sono rimaste ferite nel crollo di una palazzina a Marsiglia, illesi due bambini

“Ci sono forti sospetti che il crollo sia stato provocato da un’esplosione , ma dobbiamo essere molto cauti in questa fase” – ha detto il prefetto della regione Bouches a France-Presse -du-Rhône, Christophe Mirmand che non ha escluso l’ipotesi della fuga di gas come causa del crollo della palazzina a Marsiglia. Un incendio ha complicato le operazioni di soccorso con le squadre di soccorsi con i cani che hanno dovuto attendere che fossero domate le fiamme per cercare eventuali dispersi. Dopo che la palazzina è collassata si è alzata un enorme polvere.

L’ipotesi della fuga di gas: ‘L’edificio non era pericolante’

Gli edifici adiacenti sono stati evacuati per misura di sicurezza nella notte del lungo weekend di Pasqua. Le strade intorno all’edificio, nel quartiere di La Plaine, sono transennate e sono presenti molti soccorritori tra cui marines, vigili del fuoco, polizia, personale di pubblica sicurezza. “Non c’era nessun decreto di pericolo per questo edificio e non è un quartiere elencato come con alloggi non sicuri” -ha detto il prefetto.