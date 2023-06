Catania, investe volontariamente la moglie: nell’impatto muore l’amica di origini ennesi

Ha investito volontariamente la moglie 56enne e l’amica 69enne, Concetta De Bormida di origine ennese, che è deceduta nel violento impatto.

Tragedia nella zona industriale di Catania, investita e uccisa la 69enne Concetta De Bormida

Il fatto è avvenuto nella zona industriale di Catania. Subito dopo aver provocato l’incidente l’uomo ha chiamato la polizia, che non ha mai creduto all’ipotesi del semplice incidente, per consegnarsi e confessare.

La moglie, che ha 56 anni, è ricoverata all’ospedale San Marco e non è in pericolo di vita. L’amica della moglie, Cettina De Bormida, è morta a causa delle lesioni riportate. La prima a intervenire sul posto, per i rilievi e le indagini, era stata la polizia municipale per quello che sembrava fosse un incidente stradale avvenuto nell’ottava strada della zona industriale.

La confessione del 56enne, la moglie non è in pericolo di vita

Sulla vicenda indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. I motivi del femminicidio sono al vaglio della Squadra mobile di Catania che sta indagando sui fatti. É stato il 56enne a chiamare la sala operativa del 112. Gli agenti delle Volanti lo hanno preso in consegna e lo hanno condotto negli uffici della squadra mobile per essere interrogato dal magistrato di turno.