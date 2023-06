Catania, scontro sulla Provinciale 211: perde la vita madre di due figli piccoli originaria di Maniace

Sangue e morte sull’asfalto della Strada Provinciale 211, nel Catanese, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno. Cinzia Pulici Sanfilippo ha perso la vita alla vigilia del 46esimo compleanno in un terribile incidente stradale verificatosi in via Plutone a Bronte. Nell’impatto sono rimasti feriti il marito e i loro due figli piccoli.

Incidente Bronte, auto invade corsia opposta e si schianta contro un muro: morta Cinzia Pulici Sanfilippo

La donna, originaria di Maniace, era su una Volkswagen Golf guidata dal partner, un allevatore 48enne, che, per causa in corso di accertamento, ha invaso la corsia di marcia opposta e si è schiantata contro un muro. L’impatto è stato violento. Cinzia Pulici Sanfilippo è morta sul colpo.

Il conducente è stato trasferito nell’ospedale Cannizzaro di Catania, i due figli, un ragazzino e una ragazzina che hanno meno di 14 anni, sono ricoverati nell’ospedale di Bronte dove è stata trasportata anche la salma della madre.

Feriti il marito della vittima e i due figli minori

I tre non sono ritenuti in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. Sull’episodio indagano i militari dell’Arma della stazione di Bronte e della compagnia di Randazzo. Il sindaco e la Giunta del Comune di Maniace hanno espresso sui social il loro cordoglio per la tragica scomparsa della concittadina.