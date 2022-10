Burioni a Che tempo che fa: ‘Ho contratto il Covid dopo la 4ª dose, non protegge dall’infezione ma… ‘ (VIDEO)

“Era due anni e mezzo che il virus aspettava di colpirmi e finalmente per lui ce l’ha fatta”. Roberto Burioni ha raccontato a Che tempo che fa, in collegamento da casa, di aver contratto il Covid dopo aver effettuato la quarta dose di vaccino.

Burioni interviene in collegamento a Che tempo che fa: ‘Il Covid mi rincorreva da due anni e mezzo’

“Il vaccino fa si che possa essere qui in collegamento, ho un po’ di febbre, un po’ di tosse, questa voce alla Barry White che potete sentire ma tutto sommato, sperando che le cose finiscano bene, si tratta di una malattia che non è particolarmente grave.

Fare la quarta dose penso sia stato importante affinché non sia grave la mia malattia sia lieve. Però dobbiamo prendere atto che lo scenario è diverso rispetto all’anno scorso con l’arrivo delle varianti Omicron 1 e 2 fino all’Omicron 5, quello che probabilmente mi ha colpito”. Il virologo ha chiarito che il vaccino non difende dall’infezione ma impedisce le conseguenze gravi della malattia.

‘Il vaccino non efficace nel proteggere dall’infezione con le nuove varianti ma evita conseguenze gravi’

“Il vaccino non ha più una grande efficacia nel proteggere dall’infezione così com’era fino alla variante Delta e quindi aveva un senso renderlo obbligatorio ed avere il green pass. Io sono un esempio che non protegge dall’infezione ma grazie al vaccino evitiamo conseguenze gravi anche perché è contagiosissimo” ha spiegato l’immunologo dopo essere stato stuzzicato da Fabio Fazio sull’argomento.

Roberto Burioni ha spiegato quando sia importante indossare le mascherine in determinate condizioni anche se non è più obbligatoria. “Inoltre invito chi sta male a non andare a lavoro. In ogni caso è meglio essere protetti e fare il vaccino per evitare conseguenze peggiori” – ha spiegato mentre tossiva. “Come vedete non sono ancora guarito”. Nonostante la spiegazione il virologo è finito nel mirino dei no vax (video intervento completo di Burioni)