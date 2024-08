Chi è Camilla Cecconi, la 21enne catechista travolta e uccisa sulle strisce mentre andava in chiesa

Non ce l’ha fatta 21enne Camilla Cecconi. É stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con un’amica per andare in chiesa domenica 25 agosto a Palestrina, vicino Roma. La giovane è stata trasportata con l’elisoccorso in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo di Roma. Nonostante i disperati tentativi dei medici di strapparla alla morte è deceduta la mattina successiva.

Camilla Cecconi era stata trasportata in elisoccorso dopo essere stata investita con l’amica a Palestrina

L’amica ha riportato alcune fratture con prognosi di 25 giorni. Sul posto sono intervenuti il ​​118 ei carabinieri della compagnia di Palestrina. La conducente dell’auto, una 72enne, è rimasta illesa. Il veicolo è stato sequestrato. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini dei carabinieri. Alla guida della macchina una 72enne che sarà indagata per omicidio stradale.

Al vaglio le registrazioni delle telecamere per ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento in cui ha perso la vita Camilla Cecconi. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:00 e le ragazze sarebbero state trovate a qualche metro dalle strisce pedonali. Soccorsa anche l’automobilista sotto shock. “Non le ho viste” – avrebbe detto la 72enne.

La 21enne travolta vicino la parrocchia Sacra Famiglia dove faceva la catechista

Costernazione e incredulità per la tragica scomparsa della 21enne che dedicava con entusiasmo il suo tempo a divulgare la parola di Cristo ai bambini che preparava nel loro percorso verso la comunione e i più grandi per la cresima. Faceva la catechista nella parrocchia Sacra Famiglia dove si stava dirigendo quanto è stata travolta e uccisa. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi ed attendo il via libera per celebrare l’ultimo saluto all’adorata Camilla.