Chi è Chiara Moscardi, la psicologa morta nello scontro sull’A4: il fratello è il capitano del Rovigo rugby

Una psicologa 26enne è morta nello scontro tra un furgoncino dei servizi sociali e un mezzo pesante avvenuto alle 13:00 di martedì 17 dicembre in A4 nel tratto tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia al chilometro 426, nel comune di Noventa di Piave. La vittima si chiamava Chiara Moscardi, originaria di Rovigo ma residente a Padova.

Incidente mortale tra Cessalto e San Donà di Piave, la 26enne viaggiava su un furgone dei servizi sociali

Secondo una ricostruzione diffusa da Autostrade Alto Adriatico e al vaglio delle forze dell’ordine, un furgoncino si trovava fermo a causa di un guasto nella corsia di emergenza quando, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante lo ha urtato lateralmente provocando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. La 26enne, che viaggiava sul lato passeggero, è rimasta incastrata tra le lamiere. Ferito anche l’autotrasportatore. Sul posto la polizia stradale, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico.

Il furgone a bordo del quale viaggiava Chiara Moscardi

Per evitare ulteriori code, la Concessionaria e la polizia stradale hanno attivato il protocollo di emergenza del traffico che prevede il reindirizzamento attraverso il bypass A28/A27 per chi proviene da Trieste/Udine. il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha voluto esprimere la sua vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia della giovane vittima scomparsa: “A nome di tutta la Città di Venezia e mio personale voglio esprimere il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di una giovane psicologa di soli 26 anni, dipendente della cooperativa Cosep che svolge per il Comune i servizi del Drop In (StopandGo e New Way) per le persone fragili” – ha ricordato il primo cittadino.

“Purtroppo è stata coinvolta in un incidente mortale in autostrada, mentre era in servizio. Arrivino le più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi. La sua dedizione alla professione e al benessere degli altri rimarrà nel ricordo di tutti coloro che l’hanno conosciuta”. Ha aggiunto Luigi Brugnaro rivolgendo un pensiero anche alla persona rimasta ferita durante l’incidente.

Il sindaco Brugnaro ha ricordato la giovane psicologa, Chiara Moscardi era la sorella di Matteo, capitano del Rovigo Rugby

Chiara Moscardi si era laureata in psicologia clinico-dinamica all’Università degli Studi di Padova dopo aver frequentato il liceo scientifico Pietro Paleocapa di Rovigo. Il padre Alberto è stato dirigente comunale di Rovigo mentre il fratello, Matteo Moscardi, è il capitano del Rovigo Rugby. Sui social la foto del tenero abbraccio al fratello nel giorno in cui la squadra veneta festeggiava lo scudetto nel 2023.