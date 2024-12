Ernesto Della Mina resta schiacciato dall’escavatore e muore in Valtellina

Un altro incidente mortale sul lavoro martedì 17 dicembre in Valtellina, sempre in un cantiere edile. Poco dopo le 9, a Traona, il 72enne Ernesto Della Mina è rimasto schiacciato dall’escavatore che stava utilizzando per pulire l’alveo di un tratto del fiume Adda e che all’improvviso si è ribaltato.

Il 72enne Ernesto Della Mina era impegnato nella pulizia dell’alveo di un tratto del fiume Adda

L’uomo è poi morto durante il trasporto in ospedale con l’elicottero. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario di Areu, i vigili del fuoco e i carabinieri. È il secondo infortunio mortale in un cantiere della provincia di Sondrio, a distanza di quattro giorni da quello avvenuto a Bianzone durante la costruzione della tangenziale di Tirano, opera programmata fra quelle per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dell’inverno 2026.

La vittima stava lavorando come collaboratore esterno per conto di un’altra ditta. Ernesto Della Mina era originario di Mello e titolare dell’impresa edile DME costruzioni di Traona. Aveva fondato l’impresa nel 1978 e dava lavoro ad una quindicina di dipendenti. La compagna l’ha ricordato sui social. L’uomo era molto conosciuto in Valtellina ed in molti hanno manifestato cordoglio e incredulità quando si è diffusa la notizia del decesso.

Era titolare dell’impresa edile DME di Traona

“Non riesco a concepire come, in pieno 2024, possano ancora succedere eventi simili. Prego per quest’uomo e per la sua famiglia attonita e disperata. Continuerò a lavorare affinché la vita umana sia messa sempre al centro delle discussioni”. Così il consigliere regionale della Lega Silvana Snider, vicepresidente della Commissione d’inchiesta “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia”