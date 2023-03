Chi è Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso per sbaglio a Napoli per una scarpa sporca

Lavorava sodo nella pizzeria aperta dalla sorella Miriam a Rione Alto e sognava di aprire una rosticceria. Francesco Pio Maimone ha perso la vita a 18 anni per essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato nella zona degli chalet di Mergellina, a Napoli, nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo.

Il proiettile al cuore mentre mangiava noccioline davanti ad un chioschetto a Mergellina

Un pallottola fatta esplodere per una scarpa macchiata dallo schizzo di una bevanda gli è costata la vita. Una vicenda, secondo le prime ipotesi investigative, alle quali era totalmente estraneo. Finito il turno di lavoro in pizzeria si era recato intorno alle 2 al chioschetto “Da Sasà” con degli amici. Stava mangiando delle noccioline quando qualcuno ha esploso il colpo che gli ha spaccato il cuore e l’ha ucciso in pochi minuti.

“Non respiro più, aiutatemi” – le ultime parole del giovane con i disperati tentativi di soccorso. Gli è stata praticata immediatamente la respirazione bocca a bocca, poi è stato trasportato all’ospedale dei Pellegrini dove è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. “Non voleva neanche uscire, poi gli amici e si è convinto a raggiungerli a Mergellina. Sono tutti bravi ragazzi” – ha chiarito Monica D’Angelo, ex moglie del padre ed una seconda madre per il 18enne.

Francesco Pio Maimone viveva da lei con Alessia, Miriam ed Emanuele, tre dei sei fratelli per quella che era una grande famiglia allargata, ora colpita da un dolore straziante. “Mi aveva detto che mi avrebbe portato un cornetto ma non è più tornato” – ha dichiarato la donna segnata dal dolore per la perdita di un ragazzo che considerava un figlio.

Nella pizzeria della sorella Miriam e del cognato lavorava insieme al papà, Antonio Maimone. Francesco Pio si occupava di consegnare le pizze ma sempre più spesso le infornava mentre il genitore aveva le mansioni di rider. Cullava il sogno di aprire una rosticceria. La madre, Tina Napoletano, è casalinga. In molti ricordano le gare tra padre e figlio a chi consegnava più rapidamente le pizze.

Dopo aver lasciato la scuola Francesco Pio Maimone aveva sempre lavorato. Prima come fabbro, poi in una paninoteca a Pianura e poi come dipendente di una ditta che si occupava di raccogliere spazzatura nei condomini. Era appassionato di calcio e tifava Inter.