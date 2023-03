GF Vip, Daniele Dal Moro sbotta dopo l’affondo di Signorini: ‘Voglia di sfondare la porta rossa’

“La tua reazione non è stata di quella che ha subito uno scherzo”. Alfonso Signorini ha stroncato sul nascere il tentativo di Oriana Marzoli di difendere Daniele Dal Moro, squalificato dal GF Vip poche ore dopo la puntata del 16 marzo. Quest’ultimo ha poi risposto in maniera piccata al conduttore su Twitter.

Oriana Marzoli

Oriana Marzoli difende Daniele Dal Moro dopo la squalifica al GF vip, Signorini: ‘Le parole hanno un peso’

Durante la puntata del GF Vip del 20 marzo Oriana ha provato a scagionare il veronese ma il direttore di Chi ha voluto subito mettere le cose in chiaro. “Non ci divertiamo a far squalificare la gente. Quelle immagini erano bruttissime… Ti sei lamentata ed hai chiesto di lasciarti andare perché ti faceva male. Poi hai anche raccontato a Tavassi e ad altri che non gradivi questo comportamento. Non voglio dire che è colpa tua ma le parole hanno un peso”.

La replica del veronese su Twitter: ‘Scaricata la colpa per insabbiare una porcata’

Non è tardata ad arrivare la replica di Daniele Dal Moro. “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. La mia voglia di sfondare quella ca..o di porta rossa e piombare in casa” – ha cinguettato l’ex tronista di Uomini e Donne che già nei giorni scorsi non era stato tenero nei confronti degli autori del programma televisivo di Canale 5. “Sono stato prelevato come un latitante, a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri“.