Siti web nel mirino di presunti hacker: il nuovo tentativo di raggiro

Allarmare l’utente provando a farlo andare nel panico e costringerlo a compiere azioni che potrebbero pregiudicare il proprio account o la casella di posta elettronica.

‘Abbiamo hackerato il tuo sito’, la nuova minaccia arriva via email

In altri casi si passa dai link civetta a dettagliate mail minacciosa in cui si riferisce di avere a disposizione dati personali o foto particolari e che se non si provvede al pagamento in Bitcoin si provvederà alla diffusione di dati importanti o anche all’hackeraggio di un sito. Nelle ultime ore alcuni gestori di giornali on line e portali sono finiti nel mirino di presunti hacker che sostengono via mail (rigorosamente in lingua inglese) di essere riusciti a ‘bucare’ il sito e ad estrarre il database sostenendo di essere riusciti ad introdursi nel sistema per una “falla nel sistema di sicurezza”.

Nel messaggio viene precisato che verranno diffusi i dati sensibili relativi ai dipendenti ed all’amministrazione e che prenderanno il definitivo controllo del sito sia per quanto riguarda l’aspetto dei contenuti che per la monetizzazione sottolineando che useranno i loro metodi per guadagnare attraverso il portale hackerato.

La richiesta di pagamento in Bitcoin

A questo punto il pirata informatico manifesta il proprio intento estorsivo richiedendo il pagamento in Bitcoin entro un determinato numero di ore. Si tratta di un tentativo di raggiro on line e non va pagata alcuna somma in denaro ma segnalata la richiesta alle autorità competenti.