Chi l’ha visto, ritrovato a Manchester Antonio Di Marzio: sospiro di sollievo ad Ortona

Aveva contattato la famiglia per comunicare che sarebbe rientrato in Italia. La famiglia di Antonio Di Marzio, 29enne di Ortona, ha vissuto ore di apprensione per le sorti del proprio caro che non dava più notizie di sé dal dalla notte del 17 gennaio. Un incubo che è finito nelle scorse ore con l’uomo che è stato ritrovato nella giornata del 19 gennaio a Manchester.

L’abruzzese vive nel Regno Unito per motivi di lavoro ed improvvisamente ha chiamato i congiunti nel cuore della notte perché voleva rientrare in Abruzzo come ha raccontato la sorella a Chi l’ha visto nel corso della puntata del 18 gennaio. “Ci ha chiamato verso le 3 di notte perché voleva rientrare in Italia. Da 4 anni lavora in Inghilterra ma ultimamente si era trasferito in Scozia. Non sappiamo perché voleva tornare”. Antonio Di Marzio ha perso il telefonino e l’ultimo contattato è stato attraverso il cellulare del tassista che l’ha accompagnato all’aeroporto di Manchester. “Non sappiamo neanche se è partito” – ha spiegato Moira Di Marzio.

“Abbiamo contattato tutti gli aeroporti per sapere se fosse partito o meno. Abbiamo parlato con un suo amico anche perché potrebbe essere in difficoltà” – ha sottolineato la sorella spiegando che il fratello avrebbe dovuto prendere delle medicine per la cura che sta seguendo. Come riferito dalle pagine ufficiali di Chi l’ha visto la sorella ha comunicato alla redazione che Antonio Di Marzio è stato ritrovato all’aeroporto di Manchester.