Chi l’ha visto, Jessika scompare a 17 anni da Orezzo di Gazzaniga: l’avvistamento sulla metro a Roma

Apprensione ad Orezzo, frazione di Gazzaniga (provincia di Bergamo), per la scomparsa della 17enne Jessika. La vicenda è stata trattata nel corso della puntata del 18 gennaio di Chi l’ha visto.

Jessika è scomparsa da Orezzo mercoledì 11 gennaio, le ricerche nei boschi con i droni termici

Mamma Juilia non ha più tracce della figlia da mercoledì 11 gennaio con le forze dell’ordine che sono state immediatamente allertate. La minore è stata cercata di notte anche con i droni termici (rilevano la temperatura corporea) nei boschi vicino casa ma al momento ogni tentativo è risultato vano. L’inviata di Chi l’ha visto ha raccontato che si tratta di una ragazza molto sensibile che a 15 anni ha deciso di battezzarsi con rito ortodosso per poi iniziare un percorso di preghiera.

In puntata è stato mostrato anche il luogo dove Jessika si ritirava in preghiera con un quadro di Gesù dipinto da lei. “Una vita quasi francescana, pregava fino alla mattina”. La 17enne è scomparsa il giorno del Natale ortodosso che la famiglia stava festeggiando nella casa di montagna di Orezzo (la seconda casa).

La 17enne si ritirava in preghiera la sera, le ricerche sui monasteri ortodossi

La famiglia ha scoperto, visto che ha lasciato il telefonino a casa, che la ragazza faceva ricerche di monasteri ortodossi e non è da escludere che la bielorussa sia partita per una sorta di pellegrinaggio. Jessika si è allontanata in ciabatte e non è chiaro se abbia portato altri abiti. In trasmissione è stata mostrata una foto di una chiesa di Roma – Sant’Alfonso all’Esquilino – dove si era recata due anni fa.

Successivamente è arrivata una segnalazione dalla Capitale con una telespettatrice di Chi l’ha visto che ha spiegato di aver visto una ragazza somigliante a Jessika che è scesa alla stazione della metropolitana di Colli Albani. “Una telespettatrice di Roma ci ha segnalato di aver visto una ragazza con una parrucca e le treccina tipo Pocahontas e da casa mancano due parrucche ordinate online”.

L’avvistamento a Roma di una telespettatrice e l’appello della mamma a Chi l’ha visto: ‘Torna a casa senza paura’

La telespettatrice ha precisato che la ragazza avvistata era in compagnia di un uomo. “Una persona con i capelli rossicci”. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini dell’unica telecamera presente sul territorio di Orezzo di Gazzaniga.

“Torna a casa senza paura, nessuno ti dirà niente di male. Tutti piangono per te anche i nostri vicini che stanno aiutando il papà che ti stanno cercando nelle montagne. Non ti diremo niente di male, la casa per te è sempre aperta”.