Chi l’ha visto, il 24enne Gustavo ritrovato in diretta tv: la madre in lacrime

Gustavo ritrovato durante la diretta di Chi l'ha visto

Commozione ed emozione per un lieto epilogo durante la puntata di mercoledì 19 marzo di Chi l’ha visto. In apertura di puntata la mamma, Nilda, del 24enne venezuelano Gustavo aveva lanciato un appello per la scomparsa del figlio autistico che era in gita con loro a Roma.

Gustavo era in gita a Roma, si è allontanato improvvisamente

“Si erano recati al centro di Roma, poi ad un certo punto ha iniziato a correre ed è scomparso” – ha spiegato Federica Sciarelli precisando che non si hanno notizie di lui dalle 14:00 del giorno prima.

La donna e la figlia sono stati accompagnati agli studi di Chi l’ha visto da un tassista. “Si è tolto il giubbotto e il cellulare ed ha iniziato a camminare velocemente” – ha detto la madre. “Sono molto preoccupata. Sto chiedendo l’aiuto di tutti gli italiani. Ringrazio il signor Gianluca (il tassista) che ci sta aiutando. Ha pochi soldi, gli piace mangiare pane e pizza. É tifoso del Barcellona”.

Rintracciato in campagna: ‘A 15 chilometri di distanza’

A distanza di poco Federica Sciarelli ha richiamato Nilda e la figlia in studio per comunicare la notizia del ritrovamento da parte di un telespettatore, Roberto, che l’ha visto a 15 chilometri dal luogo della scomparsa (il Colosseo). “É in macchina con mio figlio e lo sta riportando da voi. L’ha riconosciuto perché stava guardando la trasmissione. Si trovava in una via di campagna e sta benissimo. Camminava da solo e parlava da solo”.