Scomparsa Lucia Arfè, Napoli si mobilita per la tifosa azzurra star di TikTok: l’appello a Chi l’ha visto

In una Napoli colorata d’azzurro per l’imminente festa scudetto scatta l’allarme per la scomparsa di Lucia Arfè, una donna molto conosciuta nel Quartieri Spagnoli.

Lucia Arfè si è allontanata dai Quartieri Spagnoli da 12 giorni, l’avvistamento a Portici

Nel corso della puntata del 26 aprile di Chi l’ha visto la figlia ha manifestato la sua preoccupazione in quanto non si hanno notizie della madre 64enne da 12 giorni (dal 15 aprile), una persona fragile che ha bisogno di aiuto. In questo lasso di tempo la donna è stata avvistata due volte.

“L’hanno vista a Piazza Garibaldi alle nove di sera ed a Portici alle 2 di notte. Abbiamo visto le telecamere, era da sola. Poi abbiamo altre segnalazioni poco credibili”- ha riferito la figlia, Angela Di Palma Esposito. “Quando si è allontanata indossava un cappotto grigio, una maglia marrone, un fuson nero e le ciabatte blu. Mamma ha un lobo dell’orecchio rotto ed un problema al tendine di un dito “. In un video si vede la donna camminare lentamente con un ombrello di Spider-Man.

L’appello della figlia a Chi l’ha visto: ‘É una donna fragile’, l’intervento in diretta tv: ‘L’ho vista a Melito’

Lucia Arfè è una grandissima tifosa del Napoli. “Vorrebbe festeggiare lo scudetto” – ha aggiunto Giuseppe Pizzo che ha precisato che ha una medaglietta vicino alla collana con nome e numero di telefono perché 18 anni fa si era allontanata ed aveva fatto preoccupare la famiglia.

La 64enne è protagonista anche su TikTok con un’amica di famiglia che spesso realizza video con Lucia Arfè. “É molto fragile e paurosa, non so come sia potuto succedere” – ha riferito la donna a Chi l’ha visto. Filmati in cui racconta quello che fa quotidianamente e che sono diventati virali. Durante la trasmissione una telespettatrice di Melito ha asserito di aver visto una signora in stato confusionale che somigliava molto alla 64enne scomparsa. “Ho riconosciuto le ciabatte”.