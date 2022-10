Chi l’ha visto, trovato morto il 52enne di Caivano allontanatosi dall’ospedale di Frattamaggiore

Della sua scomparsa si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto. Il 52enne Massimo Angelino, originario di Caivano, è stato trovato morto domenica 9 ottobre in un terreno abbandonato nella frazione Pascarola del comune in provincia di Napoli.

Massimo Angelino è stato trovato in un terreno abbandonato nella frazione Pascarola di Caivano

Dell’uomo si erano perse le tracce il 3 ottobre quando era stato ricoverato dal reparto psichiatrico dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore ma poche ore dopo si era allontanato, senza il consenso dei medici, dalla struttura in stato confusionale. Al momento della scomparsa l’uomo era scalzo e indossava una tuta nera, ginocchiere gialle ed una maglia bianca.

Nell’immediato era stata segnalata la presenza di un uomo che passeggiava senza calzature nel parco verde ma è stato subito escluso che poteva trattarsi di Massimo Angelino in quanto indossava pantaloncini corti.

L’uomo era scomparso il 3 ottobre: il corpo è stato rinvenuto privo di indumenti

Il corpo del 52enne è stato trovato in avanzato stato di decomposizione e senza indumenti dai carabinieri della stazione di Caivano che non hanno escluso che la morte possa essere avvenuta per cause naturali. Angelino aveva festeggiato il 14 agosto il compleanno e abitava in una palazzina nei pressi del Parco Verde. Soffriva di diversi disturbi psichici.