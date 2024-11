Chiara Balistreri, l’ex evade dai domiciliari e lei si sfoga sui social: ‘In Italia bisogna aspettare la tragedia’ (VIDEO)

“Mi domando perché, in Italia, bisogna aspettare la tragedia per muoversi e fare qualcosa nel giusto modo”. Se lo chiede Chiara Balistreri, 20enne di Bologna che circa due anni fa ha subito violenza dal suo ex fidanzato, 24enne, arrestato due settimane fa a Bologna dopo due anni e mezzo di latitanza e poi subito evaso dai domiciliari, dopo una settimana.

La ventenne Chiara Balistreri aveva denunciato l’ex per stalking, maltrattamenti e lesioni

L’ha raccontato la stessa ragazza in un video – mettendoci nome e faccia – pubblicato su TikTok per lasciare una “testimonianza” prima di “diventare l’ennesimo femminicidio“. Un filmato rilanciato dalla trasmissione tv Chi l’ha visto, dalla stampa locale e una storia raccontata la settimana scorsa, prima dell’evasione, anche al programma tv le Iene. “Dire che sono amareggiata, inc.., delusa, spaventata, è dir poco, ringrazio il giudice che ha dato” al mio ex “la possibilità di tornare a casa sua, ai domiciliari, e di scappare di nuovo dopo che si era reso latitante per due anni”, dice su TikTok.

Il giudice, si chiede sarcastica, avrebbe preso la stessa decisione “se fossi stata sua figlia? Non so che piega prenderà la mia vita – aggiunge – e non so come si aspettano che io stia serena o conduca una vita normale sapendo che lui è a piede libero e posso ritrovarmelo davanti da un momento all’altro”. Chiara aveva denunciato con un video le violenze subite due anni e mezzo fa che diventò virale sui social, e che ora TikTok – dice su Instagram – ha però cancellato.

‘Parlo prima di diventare l’ennesimo femminicidio, ringrazio il giudice che ha dato la possibilità al mio ex di scappare di nuovo’

Nel 2022 ci fu l’episodio più eclatante: Chiara finì in ospedale col naso rotto, pestata e presa a cinghiate. Fu la goccia che portò alla denuncia dopo cinque anni di violenze subite, anche quando era minore e lui maggiorenne. All’ex, che è stato denunciato anche per stalking oltre che per lesioni e maltrattamenti, non è stato messo nemmeno il braccialetto elettronico per “motivi burocratici”, spiega all’Ansa l’avvocato di Chiara, Francesco Murru. Due anni fa, racconta, la Gip di Bologna non ritenne congrua la “richiesta di carcerazione del pm” motivando la decisione col fatto che, essendo cessata la convivenza tra i due, “non c’era più pericolo di reiterazione del reato”.

L’uomo ha continuato a minacciare Chiara Balistreri, la madre e le amiche

L’ex di Chiara è stato arrestato sabato 26 ottobre, il lunedì dopo l’avvocato ha presentato un’istanza di aggravamento della misura cautelare “in considerazione del fatto che in due anni e mezzo ha continuato a minacciare Chiara Balistreri, la madre, le sue amiche” oltre a essere scappato all’estero, nel suo Paese di origine. A Chiara, sui social, video continui di minacce “anche con frasi del tipo ‘tornerò per ammazzarti'”. Chiara, che per due anni e mezzo ha vissuto nel timore di trovarsi l’ex sotto casa, ora è arrabbiata, oltre che spaventata. “Ha dovuto cambiare stile di vita, abitudini”, e spera di non diventare il prossimo femminicidio.