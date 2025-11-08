Buon onomastico Goffredo oggi 8 novembre: video, gif e immagini da condividere

Oggi 8 novembre si festeggia San Goffredo di Amiens (Francia). Fu abate benedettino e vescovo di Amiens. Il suo nome deriva da Gottifredo e significa ‘pace di Dio’. Di origini nobili ebbe una formazione ecclesiastica già in tenera età visto che lo zio, il vescovo di Soisson, lo affidò all’abate di Mont Saint Quentin. Fu ordinato sacerdote nel 1091 per poi diventare abate del monastero di Nogent per il quale si impegnò in una certosina operazione di restauro. Fu acclamato nel 1104 vescovo di Amiens dal popolo.

San Goffredo, il vescovo del popolo

Il vescovo del popolo. Sempre vicino ai bisognosi spesso distribuiva il cibo della sua mensa ai poveri ed agli ammalati ed invitava i nobili a presentarsi alla santa messa in abiti meno sfarzosi. Goffredo si schierò sempre dalla parte del popolo quando fallì il tentativo, da lui appoggiato, di costituire un libero comune fu malvisto dai feudatari decise di lasciare il vescovato per entrare nei certosini. Si ammalò durante un pellegrinaggio e morì a Saint Crepin nel 1115.

Significato del nome. Goffredo deriva dal gotico Guthafriths e significa ‘protetto da Dio’. Nel Medioevo si usava anche la forma Gottifredo. Il nome fu reso famoso dal Tasso nella Gerusalemme Liberata,dove Goffredo di Buglione comandò la prima crociata e liberò il sepolcro di Cristo

Buon onomastico Goffredo 8 novembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi, 8 novembre, in occasione della ricorrenza di S. Goffredo tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Goffredo. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 8 novembre, per gli auguri di buon onomastico.