Choc in Moldavia, 19enne incinta trovata morta in un fosso: ‘É salita sull’auto sbagliata’

Una donna incinta è stata trovata morta in una foresta in Moldavia dopo essere scomparsa da più di una settimana. É stata rinvenuta in una fossa. Ana-Maria Guja è scomparsa il 12 aprile ed è stata vista per l’ultima volta salire sull’auto di un uomo, ritenuto un ex agente di polizia. Il suo corpo è stato scoperto otto giorni dopo, sabato 20 aprile, gettato in una fossa di terra e coperto di rami.

L’uccisione della 19enne, studente di pedagogia, ha scosso la Moldavia. Più di 900 persone hanno aiutato la polizia a cercarla nella città di Orhei, a circa 30 miglia dalla capitale Chisinau. Dopo cinque giorni, la polizia ha confermato che i resti di Ana-Maria sono stati scoperti in una foresta, vicino a un ruscello, vicino al villaggio di Chițcanii.

I media locali hanno riferito che stava studiando all’Orhei Pedagogical College e sua madre ha detto che era incinta di sei mesi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Ana-Maria Guja sarebbe salita sull’auto sbagliata e non su quella del fidanzato per venirla a prendere. Intorno alle 21:00 del 12 aprile un’auto in August Street è partita in una direzione sconosciuta.

La polizia ha arrestato un uomo di 45 anni, ex agente di polizia, per il suo omicidio. “L’uomo di 45 anni è stato detenuto per 72 ore. Non collabora alle indagini”. Resta da capire come mai la 19enne sia salita sull’auto sbagliata. Pubblicando una sua foto su Facebook, la polizia ha affermato che ha “cambiato molto il suo aspetto nel corso del tempo” e ha invitato a denunciare chi fosse stata precedentemente molestata da lui.

Durante la perquisizione della sua abitazione e della sua auto, gli agenti hanno rinvenuto diversi oggetti appartenenti a donne. È stata lanciata una campagna GoFundMe per aiutare la sua famiglia con le spese del funerale.