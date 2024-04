Ligabue smonta il sugo gate e spiega perché ha detto no al Sanremo di Antonella Clerici (VIDEO)

A distanza di 14 anni Antonella Clerici ha rivelato a Belve, durante la puntata del 23 aprile, il nome del cantante che rifiutò di partecipare al suo Festival di Sanremo (2010) sostenendo che sapeva ‘troppo di sugo‘. “Voglio precisare che questa cosa mi è stata riferita, questa cosa non me l’ha mai detta in faccia” – ha precisato la conduttrice di The Voice riferendo che si trattava di Ligabue.

Antonella Clerici rivela a Belve che è Ligabue il cantante che si rifiutò di partecipare al suo Sanremo perché sapeva di sugo

“É stata una grande delusione, lo facevo più ruspante. L’ho sempre adorato. Sognavo di averlo nel mio Sanremo e di andare via alla fine insieme a lui in moto in Harley Davidson. Entrambi sappiamo di sugo… Un bel maschione, un po’ rozzo”. Antonella Clerici ha precisato che era pronta a scusarsi se quanto le era stato riferito non si fosse rivelato veritiero. Non è tardata ad arrivare la replica di Ligabue che sia su Twitter che su Instagram Stories ha riferito di non aver detto mai una cosa del genere.

“Cara la mia Antonella, non ho mai detto che tu sai di sugo. Scusa se sorrido ma è una roba troppa assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo alle quali mi hanno invitato. Il Festival mi mette molta tensione e preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. L’unica ragione è quella” – ha spiegato l’artista.

Ligabue su Instagram Stories: ‘Mai detta una cosa del genere, dissi no a Sanremo perché il Festival mi mette molta tensione’

“Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere. Ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me e ti sei tirata dietro per tanto tempo questa stupidaggine” – ha aggiunto Ligabue. “Ti ho sentito dire che mi avresti chiesto scusa se questa cosa non fosse stata vera. Accetto le tue scuse e ti abbraccio“.