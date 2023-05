Donna incinta di 4 mesi trovata morta a Manresa: arrestato il compagno

La polizia catalana ha arrestato lunedì 15 maggio un uomo originario di Manresa, nella zona di Barcellona, in Spagna, per il suo presunto coinvolgimento nella morte violenta della compagna, una donna di 30 anni incinta di quattro mesi.

La trentenne è stata trovata priva di vita nell’abitazione dove viveva con il compagno

I fatti, ricostruisce la tv pubblica spagnola, sono avvenuti nelle prime ore del 6 maggio in Carrer Gaudí, nel quartiere della Sagrada Família di Manresa. Inizialmente gli agenti non avevano trattato la tragedia come un caso di morte violenta, né come un caso di violenza di genere. Il corpo della donna non mostrava segni di violenza esterna ed è stato ritrovato senza vita nell’appartamento in via Gaudí.

Le successive indagini e i risultati dell’autopsia hanno confermato che sì è trattato di omicidio e sono emersi indizi di colpevolezza nei confronti del compagno della donna. “L’indagine è ancora aperta” e il giudice ha decretato il segreto istruttorio. La donna sarebbe stata aggredita dal compagno che in seguito avrebbe finto che si fosse trattato di un incidente.

L’uomo avrebbe cercato di simulare un incidente

Nelle prossime ore l’indagato, che dovrà difendersi dall’accusa di omicidio, sarà ascoltato dal giudice. Non è stato rivelato se ci fossero precedenti denunce per maltrattamenti o se l’uomo arrestato abbia precedenti. Dall’inizio dell’anno sono già 17 le vittime di femminicidio in Spagna.