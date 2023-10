Cimici dei letti, allarme anche in Italia: come individuarle ed eliminarle

Le segnalazioni della presenza di cimici da letto stanno inondando i social network e i media. L’allarme è partito dalla Francia dove ormai da giorni si dibatte sui piccoli e fastidiosi insetti che ora sembrano arrivati in Italia.

Note scientificamente come Cimex lectularius, sono piccoli insetti parassiti noti per nutrirsi del sangue umano. Questi insetti sono piatti, ovali e di colore marrone-rossastro, con una dimensione di circa 4-5 millimetri. Il morso, generalmente innocuo, può causare prurito e fastidio.

Dove si nascondono le cimici?

Le cimici generalmente si nascondono nelle camere da letto, in particolare nei materassi e nelle molle. Si possono trovare anche in altri posti dell’appartamento: nella testiera, nei mobili della camera e nei cassetti; nei tappeti nei pavimenti; su indumenti, zaini o borse e valigie; in sedie, poltrone e coperture; sotto i tappeti, nei bastoni delle tende; dietro gli stipiti di finestre o porte; nei battiscopa e nelle prese elettriche; dietro gli arazzi, cornici e manifesti; nelle fessure dell’intonaco, del legno; nei libri e negli uffici.

Come fai a sapere se hai le cimici?

Le cimici dei letti sono difficili da individuare e sfortunatamente, quando vengono notate, di solito sono in giro da alcuni mesi.

La cimice è un insetto notturno. Evita la luce ed esce solo di notte per nutrirsi. Le cimici dei letti sono attratte dal calore corporeo e dall’anidride carbonica (CO2) prodotta dal corpo, motivo per cui si trovano principalmente nelle camere da letto. Esistono però diversi segnali che possono indicare la presenza di cimici in casa.

I morsi sul tuo corpo

Se noti segni di morsi sul tuo corpo e avverti prurito , è possibile che si tratti di una cimice dei letti. Innanzitutto, controlla con le persone che vivono nella stessa casa per vedere se hanno gli stessi sintomi.

I morsi delle cimici sono piccoli, di colore rosso e spesso di forma arrotondata . Inoltre sono spesso raggruppati nello stesso punto, su braccia, gambe, schiena e collo.

Potresti anche vedere piccole tracce di sangue . Provengono da cimici dei letti che hai schiacciato nel sonno . Un po’ come quando uccidi una zanzara mentre ti punge. Un altro indizio è la presenza di pelli di cimici mute . In effetti, una cimice dei letti fa la muta più volte durante la sua vita. Dopo ogni muta lascia piccoli pezzi di pelle come serpenti.

Come trovare i nidi di cimici?

La presenza di cimici non è legata ad una mancanza di pulizia. Qualsiasi casa può essere infestata. Per fermare l’infestazione è fondamentale scoprire i siti di nidificazione, oltre alle cimici vive. Il primo passo è controllare la biancheria da letto e ogni posto possibile intorno al letto.

Un nido per la deposizione delle uova è costituito da tracce bianche raggruppate . Per quanto riguarda le uova, misurano circa 1 mm e sono di colore biancastro. Le cimici dei letti si nascondono sempre in luoghi bui per deporre le uova in silenzio e le femmine depongono dalle 5 alle 15 uova al giorno.

Come sbarazzarsi delle cimici dei letti?

Se noti un’infestazione di cimici è fondamentale debellarli rapidamente, perché in seguito sarà molto difficile liberarsene. Esistono diversi metodi per trattare le cimici dei letti. Si possono eliminare in maniera meccanica nei seguenti modi:

aspirare le cimici visibili ad occhio nudo sul letto, la rete e gettare via velocemente il sacchetto;

utilizzare un pulitore a vapore a 120°C per bruciarli;

lavare tutti i vestiti, i cuscini e la biancheria a 60°C per uccidere le cimici

Puoi sbarazzarti delle cimici dei letti con l’uso di un insetticida. Hai anche la farina fossile che è un insetticida naturale che funge da repellente. È innocuo per gli esseri umani e gli animali domestici. Diversamente si può contattare un professionista in disinfestazioni.