Uccise il figliastro di 11 anni con 18 coltellate per punire il marito: condannata all’ergastolo in Colorado

Prima le ripetute pugnalate, poi il colpo d’arma da fuoco quando ormai era in fin di vita e poi un viaggio lungo 2000 chilometri per nascondere il corpo del figliastro di 11 anni che aveva riposto in una valigia. Letecia Stauch è stata condannata dal tribunale distrettuale della contea di El Paso a Colorado Springs, Colorado, all’ergastolo per omicidio di primo grado e altre accuse che ha affrontato nell’uccisione di Gannon Stauch.

Leticia Stauch è stata ritenuta capace di intendere e di volere al momento dell’omicidio

Durante la requisitoria i pubblici ministeri hanno riferito che la donna ha raggiunto Gannon con 18 coltellate mentre cercava di divincolarsi da lei prima di colpirlo alla testa e sparargli. I pubblici ministeri hanno affermato ha ucciso il ragazzo nel gennaio 2020 nell’abitazione del quartiere di Lorson Ranch, vicino a Colorado Springs, perché lo odiava e voleva ferire suo padre, Al Stauch, dal quale si stava separando.

L’uomo era via per un dispiegamento della Guardia Nazionale. Le autorità ritengono che Stauch abbia ucciso Gannon nella sua camera da letto poche ore prima di denunciarne la scomparsa il 27 gennaio 2020 sostenendo che non era tornato a casa dopo aver giocato con gli amici.

Letecia Stauch ha messo il corpo in una valigia ed ha guidato per oltre 1.300 miglia con un furgone a noleggio per poi gettarla da un ponte nel Florida Panhandle. A differenza di altri imputati che hanno affermato di avere problemi di salute mentale, Werner ha detto che Stauch ha agito in maniera consapevole per nascondere le sue azioni. Alcuni giorni dopo l’omicidio Letecia è uscita e si è chiesta “Accidenti, perché porto un corpo attorno a un corpo nel mio bagaglio?” Questo non è credibile” – ha spiegato il pubblica ministero.

La donna aveva nascosto il corpo in una valigia e percorso 2000 chilometri per gettarlo da un ponte

Al Stauch è crollato in tribunale mentre si rivolgeva a Gannon affermando che non avrebbe mai pensato di lasciare il figlio con il suo “assassino”. “Sei venuto in questo mondo combattendo. Sfortunatamente, hai lasciato questo mondo combattendo” – ha affermato il padre ricordando che il figlio era nato prematuro e che pesava soltanto un chilo e mezzo.

Gli esperti dell’ospedale psichiatrico statale hanno concluso che Stauch aveva un disturbo della personalità con caratteristiche borderline e narcisistiche, ma era sano di mente quando Gannon è stato ucciso.