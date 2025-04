Tocca con il gomito il petto della cameriera, condannato per molestie ex cuoco a Roma

Cuoco condannato per molestie ad una cameriera a Roma

Un ex cuoco di 44 anni, che lavorava in un ristorante in via Piave a Roma, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una collega cameriera.

La ricostruzione dei fatti

Gli episodi contestati risalgono ai mesi tra settembre e novembre 2018. Secondo la testimonianza della donna, l’uomo l’avrebbe molestata durante il turno di lavoro, toccandole il seno con il gomito in modo innaturale. L’ex cuoco ha ammesso il contatto, sostenendo però che si fosse trattato di un gesto accidentale a causa degli spazi angusti del locale.

La decisione del giudice

Nonostante la Procura avesse inizialmente chiesto l’archiviazione per casualità, il giudice delle indagini preliminari ha disposto ulteriori accertamenti che hanno portato alla condanna. Decisivo per il processo è stato l’episodio del 23 novembre 2018, quando la cameriera, uscendo dalla cucina, è stata toccata dal cuoco che trasportava una cassetta di pomodori da 15 chili. Secondo il giudice, il movimento dell’uomo non fu casuale ma deliberato.