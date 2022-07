Cosenza, uccide la moglie e lascia il corpo sul letto per 2 giorni: l’allarme della figlia e la confessione

Da due giorni la figlia non aveva contatti con la madre, l’insegnante in pensione Domenica Caligiuri, 71 anni, residente a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. Preoccupata dalla situazione, in considerazione delle continue liti con il padre, ha lanciato l’allarme la mattina di sabato 2 luglio.

Femminicidio a Mandatoriccio, l’insegnante 71enne Domenica Caligiuri uccisa dal marito

Sul posto i carabinieri che hanno ritrovato la donna sul letto matrimoniale priva di vita. Per l’omicidio è stato fermato il marito della vittima il pensionato Luigi Carlino, 73 anni, che messo sotto torchio dagli inquirenti ha raccontato di aver ucciso la partner con fendenti al torace ed all’addome ed avrebbe lasciato il corpo della donna per due giorni sul letto senza far trapelare nulla e modificare le sue abitudini di vita.

Luigi Carlino ha convissuto per due giorni con il cadavere della moglie prima della confessione

Inizialmente l’uomo è stato reticente poi, messo alle strette, ha confessato ai militari del Reparto territoriale di Corigliano Rossano il femminicidio riferendo anche dove si trovava il coltello con il quale ha ucciso Domenica Caligiuri. Arma che non è stata ancora ritrovata. Sulla vicenda indaga la Procura di Castrovillari.

Costernazione a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, dove l’insegnante era molto conosciuta ed apprezzata. Da tempo la situazione era tesa tra coniugi con la vittima che avrebbe già subito maltrattamenti dal coniuge in passato.