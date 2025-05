Giulia Salemi intervista a sorpresa Elisabetta Gregoraci: dal bacio con Pierpaolo a Battiti Live

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci

Dopo anni di rivalità mediatica e accuse sfiorate, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci hanno spezzato il ghiaccio nel nuovo episodio di Non Lo Faccio X Moda, il podcast che unisce moda, cultura pop e confessioni vip. A distanza di quattro anni dalla loro convivenza forzata nella casa del Grande Fratello Vip si sono ritrovate faccia a faccia con il sorriso – e qualche ricordo imbarazzante – nel salotto virtuale condotto da Giulia.

Elisabetta Gregoraci: ‘Il bacio con Pierpaolo un gioco di Alfonso’

Elisabetta Gregoraci si è aperta con una sincerità sorprendente: “Mi ci è voluto un anno per riprendermi dall’isolamento del reality” – ha confessato, ricordando le prime notti in hotel senza riuscire a riaccendere il telefono né a chiudere occhio. Ha rivissuto l’esperienza con Pierpaolo Pretelli, definendolo “comfort zone” più che “flirt”: “Quel bacio in piscina? Un gioco di Alfonso, nulla di più. Pierpaolo prima di entrare al Grande Fratello aveva dichiarato che fra le concorrenti esteticamente gli piacevo io così Signorini ci ha fatto fare quel gioco” – ha rimarcato. “Quella foto del nostro bacio so che ce l’ha a casa la mamma di Pierpaolo“. Smentendo rumor di avvicinamenti romantici, Elisabetta ha ribadito la propria serenità: “Ho tifato per voi, ma all’inizio non ci credevo”.

‘Volevo diffidare Antonella Elia’

L’incontro ha toccato anche altre tensioni famose, come i botta-e-risposta con Antonella Elia: “Avrei potuto diffidarla, ma non l’ho mai fatto”. E sul backstage di Battiti Live, il programma musicale che l’ha resa celebre, Gregoraci non ha nascosto il rammarico: “Per me era una famiglia, ho sofferto come se avessi perso un figlio”. Le ragioni? “Una scelta aziendale, ma di quelle che lacerano il cuore”.

‘Per me Battiti Live era una famiglia’

Elisabetta Gregoraci è tornata sulla mancata conferma a Battiti Live. “Sono tornata con Audiscion, il programma con Gigi e Ross e sto facendo tantissime cose. erò sono rimasta male di una cosa? Perché per me Battiti Live era proprio una famiglia. Come mai è successo questo allontanamento? Si tratta di una scelta aziendale, ma sono cambiate tante cose, non solo io. Ed è stata una scelta dei vertici, una cosa che l’azienda ha voluto cambiare. Questa cosa qui mi ha molto ferita” , perché non ho lasciato da parte una trasmissione, ma proprio degli affetti e una famiglia.”