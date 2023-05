Covid, l’Oms dichiara chiusa l’emergenza ma gli esperti si dividono: ‘Malattia ancora temibile’

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha così declassato la pandemia di Covid. “E’ con grande speranza che dichiaro chiuso l’emergenza sanitaria globale del Covid 19” – ha riferito precisando che non “significa che il Covid sia finito come minaccia per la salute globale.

Il direttore dell’Oms: ‘Sette milioni di decessi ma sappiamo che il bilancio è di almeno 20 milioni di morti’

“I numeri della pandemia sono, d’altronde, angoscianti. Sinora all’Oms sono stati segnalati quasi 7 milioni di decessi ma sappiamo che il bilancio è molte volte superiore, di almeno 20 milioni” – ha sottolineato Tedros.

“L’Oms ha deciso di “declassare” sotto questo aspetto , sotto l’aspetto numerico. Però la malattia continua ad essere una delle patologie temibili perché ancora oggi provoca morti nel nostro paese” – così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, spiega in un video per FNOMCeO Tg Sanità la decisione dell’ Organizzazione mondiale della Sanità di dichiarare la fine dell’emergenza sanitaria internazionale, che era stata indetta il 30 gennaio 2020.

“I numeri delle infezioni da Covid in tutto il mondo stanno scendendo e quindi si riduce notevolmente questa malattia da essere pandemica a una malattia endemica, cioè presente sempre sul territorio”.

Filippo Anelli della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici: ‘Patologia che provoca ancora morti’

Per la professoressa Antonella Mencacci l’Oms ha fatto bene. “Il virus del Covid causa molto raramente casi gravi, così come l’influenza” ha spiegato all’Ansa la direttrice della Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia dell’ Università degli Studi di Perugia.

“Da un punto di vista epidemiologico è tenuto assolutamente a bada ed è molto tempo che tutte le varianti, lignaggi e sotto lignaggi, appartengono al ceppo Omicron che non è nemmeno più considerato d’interesse . Nel senso che non è caratterizzato da una grande virulenza, superiore a quello che uno si aspetterebbe”.

Antonella Mencacci: ‘I casi gravi sono rari’, Matteo Bassetti: ‘Annuncio tardivo, pandemia vinta’

.Sulla falsa riga Matteo Bassetti. “‘Il Big Bang ha detto stop’ diceva il grande Enzo Tortora…e anche l’ OMS ha detto basta. È finita la pandemia anche per loro. È arrivato da pochi minuti l’annuncio molto atteso e forse tardivo. Meglio tardi che mai possiamo dire.

Ora giriamo pagina definitivamente, sapendo che la pandemia è stata vinta grazie ai progressi e alle conquiste della scienza e della medicina e al sacrificio e al lavoro di tutti i sanitari del mondo” – ha scritto su Facebook il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.