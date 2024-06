Cristina Frazzica, l’avvocato indagato: ‘Abbiamo soccorso il ragazzo, ha detto che era stato un motoscafo’

“Io e i miei sei ospiti non abbiamo avvertito alcun impatto. Uno di loro ha visto a poppa un ragazzo sbracciarsi e siamo tornati indietro per soccorrerlo. Lui ha detto che la ragazza era stata investita da una barca velocissima ed eravamo convinti che non fosse la mia. Più di soccorrerlo e dare l’allarme non potevamo fare”. ha riferito in un’intervista rilasciata all’Ansa l’avvocato Guido Furgiuele, figlio di Alfonso, noto penalista, che risulta essere il proprietario dell’imbarcazione.

Il legale è indagato dalla Procura di Napoli nell’ambito delle indagini sulla morte della ricercatrice Cristina Frazzica, 31 anni deceduta nel pomeriggio di domenica 9 giugno dopo essere stata investita mentre era in gita su un kayak insieme con un avvocato suo amico nelle acque di Posillipo, a Napoli. Al Corriere Furgiuele ha spiegato che la persona che chiedeva aiuto era a 500 metri dalla riva e che sono tornati indietro e l’hanno tirato su insieme alla canoa.

“Ha detto che la ragazza era stata investita da un motoscafo velocissimo ma la mia barca non lo è ed è per questo che non abbiamo associato che l’incidente potesse essere causato da noi” – ha aggiunto sottolineando che è stato lui stesso a chiamare la Capitaneria di Porto riferendo che c’era una ragazza dispersa. Il penalista li ha attesi e poi insieme a loro ha attraccato al molo Luise. “Sono sconvolto, al timone c’ero io e se la ragazza è finita sotto la mia barca me ne assumerò le responsabilità”.

La barca del professionista, insieme con altre due, sono state individuate dalla Capitaneria di Porto nell’ambito degli accertamenti che mirano a fare luce sul grave sinistro nautico costato la vita alla donna. Guido Furgiuele ha fornito la stessa versione agli inquirenti che stanno cercando di far chiarezza su alcuni punti ancora poco chiari della tragica vicenda.