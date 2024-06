Cristina Frazzica, individuato yacht killer grazie alle telecamere della Villa di Mattarella a Napoli

É stata individuata ed è in fase di recupero e di sequestro l’imbarcazione ritenuta responsabile del grave incidente costato la vita a Cristina Frazzica, 31 anni deceduta dopo essere stata investita nel pomeriggio di domenica 9 giugno mentre era su un kayak insieme con l’amico avvocato nelle acque di Posillipo, a Napoli. Si tratta di uno yacht di 18 metri.

Le immagini dei sistemi di video sorveglianza di Villa Rosebery, la residenza napoletana del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma non abbastanza chiare per consentire una individuazione certa avevano però fornito la dinamica dell’accaduto e su questo hanno lavorato gli investigatori della polizia giudiziaria e della Procura.

La vittima. Cristina Frazzica era nata a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, ed era figlia di una coppia di emigrati partiti dalla frazione di San Martino. Come riferito dal sindaco del centro della Piana di Gioia Tauro in una nota la giovane ricercatrice la madre Angela e il padre Luigi rientrarono per dare alla luce lei e la sorella gemella dopo essersi stabiliti per lavoro a Voghera.

“Ci facciamo rappresentanti di un sentimento assai diffuso in queste ore nella nostra comunità per una tragedia sulla quale auspichiamo che si faccia quanto prima piena luce per dare verità e giustizia. Vedere spezzata in questo modo così terribile una giovane vita, provoca un moto di rigetto che vogliamo fronteggiare offrendo la solidarietà più totale alla sua famiglia e a quanti la piangono in questo momento, in Lombardia come nella stessa Taurianova” – si legge nella nota dell’amministrazione comunale.