Culturista milionario morto a 38 anni dopo un malore improvviso: il dettaglio emerso dall’autopsia

Prateek Yadav

Prateek Yadav è collassato in casa davanti ai familiari, la sua morte improvvisa sta facendo discutere

La morte improvvisa di Prateek Yadav, imprenditore del fitness e volto molto noto sui social in India, sta facendo discutere ben oltre il mondo del bodybuilding. L’uomo, 38 anni, è morto dopo essere collassato nella sua abitazione di Lucknow davanti ai familiari.

Un dramma che ha colpito migliaia di persone anche perché Yadav era conosciuto per la sua forma fisica impeccabile, la vita dedicata all’allenamento e le sue attività imprenditoriali nel settore delle palestre.

Ma è soprattutto ciò che sarebbe emerso dall’autopsia ad aver acceso il dibattito nelle ultime ore.

Il malore improvviso nella villa di famiglia

Secondo la ricostruzione diffusa dai media locali, tutto sarebbe accaduto nelle prime ore del mattino del 13 maggio.

Prateek Yadav si sarebbe alzato intorno alle 4 per bere un bicchiere d’acqua nella sua residenza di lusso a Lucknow quando, improvvisamente, sarebbe crollato a terra.

Un addetto presente in casa avrebbe inizialmente pensato a un semplice mancamento o a un capogiro. Ma pochi istanti dopo la situazione sarebbe precipitata.

L’uomo non rispondeva più normalmente e i familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Trasportato d’urgenza al Civil Hospital, il 38enne è stato dichiarato morto poco prima delle 6 del mattino nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo.

Cosa ha causato la morte di Prateek Yadav

Secondo quanto emerso dall’autopsia, la causa del decesso sarebbe stata una massiccia tromboembolia polmonare, una condizione molto grave provocata da un coagulo di sangue che blocca il flusso verso i polmoni.

Una situazione che può portare rapidamente a insufficienza cardiaca e respiratoria.

Il dettaglio che sta facendo discutere è che Prateek Yadav non era una persona sedentaria o apparentemente fragile: al contrario, era un culturista molto seguito online, proprietario di due catene di palestre e simbolo di uno stile di vita legato al fitness.

Secondo alcune fonti locali, però, il 38enne sarebbe stato già in cura per problemi di salute tra cui ipertensione ed episodi legati proprio all’embolia polmonare. Avrebbe inoltre assunto farmaci anticoagulanti.

Perché l’embolia polmonare può essere così pericolosa

La vicenda ha riacceso l’attenzione su una patologia spesso sottovalutata.

L’embolia polmonare si verifica quando un coagulo, generalmente formatosi nelle vene profonde delle gambe, raggiunge i polmoni bloccando la circolazione sanguigna.

I medici spiegano che i sintomi possono essere confusi facilmente con stanchezza, ansia o problemi respiratori meno gravi.

Tra i segnali più comuni ci sono:

improvvisa mancanza di respiro

dolore al petto

battito accelerato

vertigini

sudorazione anomala

tosse persistente, a volte con sangue

In alcuni casi, però, la condizione può peggiorare rapidamente senza sintomi particolarmente evidenti.

Ed è anche questo uno degli aspetti che sta colpendo maggiormente l’opinione pubblica dopo la morte dell’imprenditore.

Chi era Prateek Yadav

Prateek Yadav apparteneva a una delle famiglie politiche più influenti dell’Uttar Pradesh. Era infatti il figlio minore del defunto leader politico Mulayam Singh Yadav e fratellastro di Akhilesh Yadav.

Nonostante i forti legami familiari con la politica, aveva scelto un percorso diverso costruendo un impero nel settore fitness.

Le sue catene di palestre, Iron Core Fit e The Fitness Planet, erano diventate molto conosciute tra gli appassionati di bodybuilding e allenamento esclusivo.

Sui social pubblicava regolarmente video di workout, consigli motivazionali e contenuti dedicati alla salute fisica, arrivando a superare 1,4 milioni di follower su Instagram.

La sua morte improvvisa ha ora aperto anche un nuovo dibattito sui rischi cardiovascolari e sulle condizioni che possono colpire perfino persone considerate in ottima forma fisica.