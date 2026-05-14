Versa la candeggina nel caffè della moglie: lei installa una telecamera e scopre il piano choc del marito

L'arresto è stato disposto dal Gip del tribunale di Pistoia

Pistoia, il sapore strano durante la colazione e il video nascosto in cucina

Per giorni aveva avuto la sensazione che qualcosa non andasse. Quel sapore acre nel caffè, l’odore insolito, i malori improvvisi dopo la colazione. Poi la decisione di installare una telecamera nascosta in cucina. Ed è proprio grazie a quelle immagini che una donna di Pistoia avrebbe scoperto il presunto tentativo del marito di avvelenarla versando candeggina nella sua tazza.

Una vicenda inquietante, maturata secondo gli investigatori all’interno di una crisi coniugale sempre più pesante, culminata con l’arresto di un uomo di 55 anni accusato di lesioni personali pluriaggravate.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri su disposizione del gip di Pistoia, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura.

Il sospetto dopo quel caffè dal sapore “diverso”

Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto si inserirebbe in un contesto familiare ormai compromesso.

La donna aveva manifestato già dallo scorso marzo la volontà di separarsi dal marito dopo aver scoperto, secondo quanto emerso, una gestione finanziaria ritenuta poco trasparente da parte dell’uomo, carpentiere meccanico nell’azienda dei treni cittadina.

Da quel momento i rapporti sarebbero precipitati. I due vivevano ormai da separati in casa, dormendo in camere diverse, mentre il marito — secondo quanto riferito dagli investigatori — avrebbe continuato a denigrare la moglie attribuendole la colpa della fine del matrimonio.

Poi sarebbero iniziati gli episodi più inquietanti.

I malori dopo la colazione e la decisione di nascondere una telecamera

Nell’ultima settimana di marzo la donna avrebbe iniziato a notare strane anomalie durante la colazione.

Nonostante fosse abitudine preparare il caffè la sera prima, la bevanda le veniva improvvisamente servita già pronta dal marito. Ma soprattutto aveva un sapore acre e un odore insolito.

Dopo uno dei primi episodi di ingestione, la donna avrebbe accusato un malessere improvviso con:

cefalea, dolori addominali e sudorazione fredda.

Sintomi che l’avrebbero spinta a sospettare un possibile avvelenamento.

A quel punto avrebbe deciso di installare una telecamera nascosta all’interno della cucina.

Le immagini choc riprese nella notte

Ed è proprio il filmato registrato dalla videocamera a rappresentare uno degli elementi centrali dell’indagine.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, le immagini avrebbero ripreso il 55enne mentre, durante la notte, versava nella tazza destinata alla moglie un disgorgante chimico contenente candeggina.

Una scena che avrebbe confermato i sospetti della donna e fatto scattare immediatamente l’intervento dei militari.

Gli investigatori parlano di una situazione estremamente pericolosa che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime se non fosse stata scoperta in tempo.

Il movente: il marito non avrebbe accettato la separazione

Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe legato proprio all’incapacità dell’uomo di accettare la fine del matrimonio.

La Procura parla infatti di una “grave deriva nei rapporti coniugali”, degenerata fino al presunto tentativo di somministrare sostanze altamente tossiche alla donna.

Un quadro familiare che, secondo l’accusa, sarebbe stato segnato da rancore, tensioni continue e umiliazioni verbali.

Perché la vicenda sta colpendo così tanto

A rendere ancora più inquietante questa storia è soprattutto la quotidianità del gesto contestato.

Non un’aggressione improvvisa, ma un presunto tentativo di avvelenamento nascosto dentro una routine domestica semplice come la colazione.

Ed è proprio questo dettaglio che sta facendo discutere: il sospetto maturato lentamente nella vittima, fino alla decisione di controllare in segreto ciò che accadeva nella cucina di casa.

L’intervento tempestivo dei carabinieri, secondo quanto riferito dagli investigatori, avrebbe evitato conseguenze potenzialmente irreversibili.