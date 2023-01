Dani Alves avrebbe cambiato versione dopo l’arresto per violenza sessuale

L’ex calciatore di Juventus Dani Alves è stato arrestato a Barcellona venerdì 20 gennaio con l’accusa di violenza sessuale. Il laterale destro brasiliano, reduce dalla cocente delusione ai mondiali in Qatar, era stato convocato alla stazione di polizia di Les Corts.

Il brasiliano denunciato da una donna che sostiene di essere stata molestata e condotta nel bagno di una discoteca

Dopo essere stato ascoltato da giudice è stata disposta la misura restrittiva per Dani Alves. La presunta vittima, una 23enne, l’aveva denunciato il 2 gennaio sostenendo che prima le aveva messo le mani addosso mentre ballava in discoteca e poi l’aveva condotta in bagno per costringerla ad aver un rapporto con lui. I fatti contestati al 39enne sarebbero avvenuti in una famosa discoteca della capitale catalana nella notte fra il 30 e il 31 dicembre 2022.

Un servizio del quotidiano “El Periodico”, di Barcellona, ​​afferma che il terzino destro Daniel Alves, in una dichiarazione alla Corte di giustizia della città, ha cambiato la sua versione di quanto accaduto in una discoteca lo scorso 30 dicembre. Accusato di violenza sessuale, il giocatore ha dichiarato di aver avuto rapporti consensuali con la donna. In un prima momento aveva affermato di essere estraneo ai fatti contestati.

Dani Alves ha cambiato versione ed ha parlato di rapporto consensuale, il Pumas lo licenzia

Una precisazione che il brasiliano ha fatto direttamente in carcere. Rimarrà detenuto fino allo svolgimento del processo. Alves è stato difeso anche dalla moglie. “Il 30 Daniel è andato a cena con degli amici, per staccare un po’, ne aveva proprio bisogno. È uscito per ballare e godersi la musica come sa fare lui. Basta” – ha riferito Joana Sanz. Nel frattempo il Pumas, la squadra messicana dove militava, ha deciso di rescindere il contratto con Dani Alves. “Non tolleriamo certi atti”.