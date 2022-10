Daniele Pittioni ritrovato morto a Buttrio: il 32enne era scomparso il 5 ottobre

Non si avevano notizie di lui dal 5 ottobre quando si era allontanato in sella alla sua moto Harley Davidson dopo aver trascorso una serata con amici. A distanza di 3 giorni la terribile scoperta: Daniele Pittioni è stato trovato morto nel pomeriggio di sabato 8 ottobre in via Sottomonte tra Buttrio e Manzano, nell’udinese.

Il 32enne di Orsaria di Premariacco trovato in via Sottomonte al fianco della sua Harley Davidson

Il 32enne era residente a Orsaria di Premariacco, in provincia di Udine, e due giorni non si presentava a lavoro in un’azienda del territorio nota per la produzione di mobili metallici. Risultando irreperibile, il datore ha contattato i familiari che hanno lanciato l’allarme. Si sono immediatamente attivati i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e della Stazione di Premariacco nelle ricerche di Daniele Pittioni e della sua inconfondibile Harley.

L’ultima volta è stato avvistato in un bar

Hanno collaborato nelle ricerche anche i volontari di Protezione Civile della squadra comunale di Buttrio e del Distretto Manzanese con base operativa allestita nella zona del campo sportivo di Buttrio. L’ultima volta Pittioni è stato avvistato in un bar. Da allora nessuno l’aveva più visto fino al tragico ritrovamento in via Sottomonte al fianco della sua moto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.