Daniele Scardina interrompe gli allenamenti e si sente male: operato, è in gravi condizioni

Sono ore di apprensione per gli appassionati di pugilato per le sorti di Daniele Scardina, conosciuto anche come King Toretto, si è sentito male durante gli allenamenti. Il campione di boxe è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Milano ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Non è chiaro se Scardina sia stato colpito alla testa sul ring da uno sparring partner mentre si preparava in vista del suo esordio nei pesi mediomassimi fissato per venerdì 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano. Il 30enne di Rozzano ha avvertito il malore intorno alle 17 allo Square di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Prima ha interrotto l’allenamento perché ha iniziato a sentirsi male. Una volta negli spogliatoi ha avvertito prima un dolore all’orecchio e poi a una gamba prima di perdere i sensi.

Nel complesso di palestre di via Enrico Fermi sono arrivati i medici del 118 che hanno provveduto a stabilizzare ad intubare Daniele Scardina che è stato trasportato all’ospedale Humanitas di Milano. Dopo il delicato intervento le sue condizioni restano gravi. King Toretto aveva deciso di passare ai mediomassimi per problemi di peso dopo la sconfitta con il 37enne Giovanni De Carolis, per il titolo intercontinentale dei supermedi.

In passato il trentenne di Rozzano ha trovato spazio nelle riviste patinate di cronaca rosa per il suo flirt con Diletta Leotta. Protagonista anche in tv con la partecipazione a Ballando con le stelle in coppia con Anastasia Kuzmina. Prima di tornare a Milano, ha vissuto in Florida, a Miami, dove si allenava non in una palestra qualunque, ma in quella di 5th Street Gym, frequentata da leggende della boxe come Muhammad Ali.