Salernitana, Iervolino: ‘Investiti 20 milioni per Dia e Pirola, nessuna piccola come noi’

Il presidente Danilo Iervolino non ci sta e replica a chi l’ha accusato di ridimensionamento nel corso della conferenza stampa di presentazione di Pippo Inzaghi, il tecnico chiamato a risollevare le sorti granata dopo l’esonero di Paulo Sousa.

Danilo Iervolino replica ai detrattori: ‘Abbiamo trattenuto il terzo cannoniere del campionato e il capitano dell’under 21’

Al suo fianco l’ad Milan e il ds De Sanctis, anche lui finito nel mirino della critica. “É giusto che io faccia chiarezza: abbiamo investito 20 milioni per trattenere Dia e Pirola. Nessuna piccola squadra ha investito come noi. Quando si dice che la Salernitana non ha fatto una campagna acquisti importanti è scellerato. Abbiamo voluto trattenere il terzo cannoniere che non era nostro e abbiamo voluto il capitano dell’U21. Già questo è un grandissimo investimento che non era mai stato fatto qui a Salerno” – ha affermato Iervolino che ritiene la rosa rinforzata e competitiva.

Poi si è soffermato sulla scelta fatta dopo l’esonero di Paulo Sousa. “Abbiamo scelto Inzaghi perché crede fortemente nel valore di questa rosa e nella possibilità di salvezza, ha voglia di fare bene, la mentalità del vincente, è recordman di gol fatti in Europa tra gli italiani, ha giustamente la concretezza e semplicità per fare le cose giuste. Sarebbe da ingrati non ringraziare Sousa e non entrerò in polemica sul fatto che si fosse proposto al Napoli né sul fatto che mi ha delegittimato e la squadra dicendo che era meno forte o che ha dichiarato che abbiamo giocatori sconosciuti. Non commenterò tutto ciò”.

Danilo Iervolino e Pippo Inzaghi

‘Inzaghi crede fortemente nel valore di questa rosa’

Il patron ha risposto anche a chi parla di paracadute in caso di retrocessione in serie B. “Per me sarebbe un fallimento economico”. Inoltre ha chiarito di non avere problemi con i procuratori. “C’è stato qualcosa con un solo procuratore che poi mi ha chiesto scusa”. Da parte sua Filippo Inzaghi ha spiegato che punta forte su Dia. “Deve fare almeno 15 gol. É una prima punta ma può giocare anche al fianco di un altro attaccante o di una mezz’ala”.