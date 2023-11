Salernitana-Napoli 0-2, pagelle e highlights: Coulibaly lotta, Dia lontano dalla porta

Con la maglia celebrativa che richiama il Castello d’Arechi, la Salernitana sognava l’impresa nel derby con il Napoli per trovare la prima vittoria stagionale e dare una scossa ad una stagione decisamente complicata.

Inzaghi si affida agli eroi di Coppa Tchaouna e Ikwuemesi

Inzaghi si affida al 4-4-2 nel tentativo di complicare i piani dei campioni d’Italia e schiera per la prima volta titolari Tchaouna e Ikwuemesi protagonisti della vittoria in Coppa Italia con la Samp. Legowski la spunta a metà campo su Maggiore. Il Napoli si fa subito vivo dalle parti di Ochoa con una conclusione centrale di Raspadori. I padroni di casa non stanno a guardare con un colpo di testa di Pirola che Meret smanaccia invece di provare a bloccare. I granata si prendono qualche confidenza di troppo in palleggio ed un errore in uscita di Legowski favorisce Lobotka che serve in area Raspadori che non perdona.

Gli uomini di Inzaghi protestano per un fuorigioco di Oliveira, non segnalato dall’assistente Liberti, nell’azione precedente ma il Var non può intervenire (nuova azione) ed il gol è convalidato da Rapuano. Subito dopo Politano chiama alla deviazione in angolo Ochoa.

Raspadori sblocca, ma il gol nasce dalla mancata segnalazione del fuorigioco di Oliveira

La Salernitana non molla e si fa vedere dalle parti di Meret con una conclusione Tchaouna che termina distante dalla porta dell’estremo ospite. Il Napoli si adagia ed al 36′ sbaglia in uscita con palla che viene recuperata da Candreva e finisce a Ikwuemesi che la scarica su Legowski che conclude centralmente. Nel finale Raspadori mette nuovamente paura ad Ochoa, la sua conclusione è deviata prima da Mazzocchi e poi dal portiere messicano.

Nella ripresa il Napoli parte con il piede pigiato sull’acceleratore per chiudere subito la contesa con Raspadori che trova la risposta di Ochoa e Politano che centra il palo esterno. L’esterno di Garcia ci prova ancora con Pirola che salva alla disperata. Subito dopo l’estremo difensore granata è nuovamente protagonista su Zielinski. Gli ospiti tirano il fiato e per la Salernitana si apre qualche spiraglio ma Dia e compagni non sfruttano a dovere un paio di ripartenze.

Ochoa tiene a galla i granata, la Salernitana non affonda i colpi ed Elmas beffa il messicano

Nel finale Inzaghi prova la mossa disperata con Botheim in campo per Mazzocchi. I granata passano a tre ma non hanno neanche il tempo di assestarsi che Elmas li punisce con Ochoa che non sembra irreprensibile nell’occasione. La partita finisce qui con qualche recriminazione per Inzaghi per la prima rete del Napoli nata da una situazione di fuorigioco. La Salernitana tornerà in campo venerdì 10 novembre con il Sassuolo con calcio d’inizio alle 18:30. Con gli emiliani, come ha anticipato il tecnico granata, potrebbe essere convocato Simy.

Salernitana pagelle: Fazio in affanno, Tchaouna timido

Ochoa 6: timbra il cartellino su Politano, Raspadori e Zielinski poco reattivo in occasione del gol del raddoppio di Elmas.

Mazzocchi 6: a tratti si rivede l’esterno che ha meritato la convocazione in Nazionale. Dalle sue parti c’è Kvaratskhelia e tutto sommato se la cava ed esce dal campo a testa alta. (35′ st Botheim sv: un cambio che lascia il segno non per l’ingresso del norvegese ma per un’errata lettura di Inzaghi che torna alla difesa a tre e pochi secondi dopo il Napoli trova il raddoppio).

Fazio 5: combina un po’ di pasticci ed in due circostanze mette il Napoli nella condizione di presentarsi pericolosamente dalle parti di Ochoa. (23′ st Daniliuc 6: entra bene nella contesa e concede poco ad un Simeone tutt’altro che brillante).

Pirola 6: sembra a suo agio nella difesa a 4, sbaglia pochissimo e crea qualche grattacapo a Meret in avvio di partita.

Bradaric 5,5: si propone con continuità, si rende protagonista anche di una giocata sopraffina ma sbaglia troppo al momento del cross o dell’ultimo passaggio.

Coulibaly 6: è l’anima del centrocampo granata, recupera palloni in quantità e prova a far ripartire la manovra. Lascia a Elmas lo spazio per concludere a rete e battere Ochoa.

Legowski 5,5: un errore in uscita favorisce il gol azzurro, vivace ma non sempre preciso. Tenta la via del gol ma la sua conclusione è centrale. (23′ st Bohinen 6: entra con la giusta determinazione e con qualità. Sembra in ripresa).

Candreva 5,5: viene spostato a sinistra da Inzaghi, si accende ad intermittenza. I suoi spunti non sono letali come nella passata stagione. (32′ st Kastanos 5,5: Inzaghi gli concede il finale sperando in una giocata di qualità che non trova).

Tchaouna 5,5: Inzaghi punta sulla sua vivacità ma raramente riesce a saltare l’uomo. Un po’ timido, Inzaghi lo sprona ma si limita al compitino. Perde il contrasto con Di Lorenzo in occasione del gol del raddoppio del Napoli

Ikwuemesi 5,5: fa a sportellate con Ostigard e gioca di sponda ma non trova ma poi lo spunto per battere a rete. (23′ st Trivante Stewart 5: una ciabattata al limite dell’area e poco altro per il giamaicano.)

Dia 5: tanto fumo e poco arrosto per il senegalese che gioca a tutto campo per non dare riferimenti ma vede con il cannocchiale la porta di Meret. A volte si intestardisce nella giocata personale.

Salernitana-Napoli 0-2, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Napoli delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Pirola anticipa i difensori azzurri…

… Meret para in due tempi

Raspadori liberato da Lobotka…

… non dà scampo ad Ochoa

Sugli sviluppi iniziali dell’azione l’assistente non ha rilevato un fuorigioco di Oliveira

Ochoa alza sopra la traversa la conclusione di Politano

La conclusione centrale di Legowski

Iervolino in tribuna con De Laurentiis

La conclusione di Raspadori deviato da Mazzocchi e Ochoa

Ochoa respinge la conclusione di Raspadori

Il palo esterno colpito da Politano

Ochoa salva su Zielinski