C’è posta per te, la Roberta ‘sbagliata’ diventa star: meme, gag e battute virali, poi il vero amore arriva alla fine

Roberta Alberti

La storia di Angelo: un amore sospeso dal 1966

Angelo, originario di Sant’Agata de’ Goti (Benevento), è tra i protagonisti della puntata del 7 febbraio di C’è posta per te. La sua storia sembra uscita da un romanzo d’epoca. Nel 1966 è un giovane militare di stanza a Rubbio, in provincia di Vicenza. Un giorno entra in una trattoria e incontra Roberta Alberti, una ragazza che lavora dietro al bancone.

Tra i due nasce una sintonia discreta, timida, fatta di sguardi e di una semplice bibita condivisa lontano dagli altri. L’incontro si ripete per tre domeniche consecutive, ma Angelo non trova mai il coraggio di baciarla. Poi il servizio militare finisce, lui parte senza salutarla e il tempo si chiude su quella parentesi incompiuta.

Tre anni dopo le scrive una lettera. La risposta è una ferita: Roberta si è sposata. La vita va avanti, Angelo si sposa, resta vedovo, ma quel ricordo non si spegne mai. A distanza di sessant’anni decide di cercarla con C’è posta per te per chiudere un cerchio emotivo rimasto aperto per tutta una vita.

Quattro Roberta Alberti e un colpo di teatro televisivo

La redazione del programma di Maria De Filippi scopre che sono quattro le Roberta Alberti rintracciabili. Tutte vengono invitate in studio, trasformando la ricerca in un giallo sentimentale degno della migliore televisione pop.

Ma la vera protagonista della puntata non è subito la Roberta “giusta”. A prendersi la scena è la prima Roberta Alberti, originaria di Sansepolcro.

La Roberta sbagliata che conquista l’Italia

La prima Roberta entra in studio con un’energia travolgente. Battute, mimiche facciali, tempi comici naturali: un personaggio televisivo perfetto, involontariamente.

Quando Angelo la guarda con aria perplessa, lei è lapidaria:

“Ma chi è? Io non lo conosco.”

Eppure è lei a diventare virale. I social esplodono: meme, clip, post, commenti. La “Roberta sbagliata” viene eletta regina della puntata, una sorta di personaggio cult in poche ore.

Angelo, con il suo stile poetico e d’altri tempi, prova a raccontarsi:

“Sono il cuore degli amici e la cioccolata delle donne. So fare le olive sotto sale, coltivo il tabacco, ti ho portato quello che so fare.”

Parla di balli, giradischi, sedili posteriori di automobili e timidezze vintage. Ma lei resta convinta: non è la donna della sua storia.

una delle puntate più brutte della

storia di #cepostaperte si è salvata solo questa regina pic.twitter.com/keIPaIk6oa — armando_ (@arm_donofrio) February 7, 2026

Le altre Roberta e il momento della verità

La seconda Roberta entra e nega qualsiasi ricordo. La tensione cresce quando arrivano le altre due donne. Una è sicura di non averlo mai visto, l’altra appare incerta, come se qualcosa riaffiorasse lentamente.

Maria De Filippi fa la domanda chiave, chirurgica come sempre:

“Qualcuna di voi lavorava in una trattoria a Rubbio?”

Silenzio. Poi una Roberta si illumina. È l’ultima. È lei la donna del 1966.

L’abbraccio dopo 60 anni: la vera Roberta è l’ultima

La busta si apre. Angelo e la vera Roberta si incontrano dopo una vita. Un abbraccio sobrio, commosso, senza retorica.

“Che bella sorpresa che è stata”, dice lei.

Nessun melodramma eccessivo, solo il peso del tempo e delle scelte. Un epilogo che ha il sapore di una chiusura emotiva più che di una favola romantica.

Televisione pop e viralità: quando la Roberta sbagliata diventa icona

Paradossalmente, la vera star della serata non è la Roberta dell’amore, ma quella sbagliata. Un personaggio spontaneo, autentico, che incarna il lato imprevedibile della tv generalista.

C’è posta per te dimostra ancora una volta di saper mescolare nostalgia, reality emotivo e spettacolo virale. Da un lato un amore mancato degli anni Sessanta, dall’altro una Roberta che diventa fenomeno social in tempo reale.

E così, mentre Angelo chiude il capitolo più antico della sua vita, la Roberta sbagliata entra nella storia della televisione come meme vivente. Televisione alta? No. Televisione potentissima, sì.