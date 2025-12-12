Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

De Cecco in lutto: indagini sulla morte di Fabrizio Clemente, 53 anni, colto da malore mentre era al lavoro

DiRedazione

Pubblicato: 12 Dic, 2025 - ore: 21:34 #Altamura, #De Cecco, #Fara San Martino, #malore
Fabrizio Clemente ha accusato un malore mentre lavora allo stabilmente De CeccoFabrizio Clemente ha accusato un malore mentre lavora allo stabilmente De Cecco

Il malore improvviso nello stabilimento di Fara San Martino

Shock nello stabilimento De Cecco di Fara San Martino per la morte improvvisa di Fabrizio Clemente, 53 anni, dipendente dell’azienda dal 2019 e da tempo impegnato nella gestione dei silos del grano.
L’uomo si è accasciato mentre svolgeva le consuete attività di controllo e pesa delle materie prime. I colleghi hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

Il profilo di un lavoratore stimato

Clemente era conosciuto come un professionista serio, scrupoloso e sempre disponibile. Per diversi anni aveva svolto lo stesso incarico nei silos De Cecco ad Altamura, sua città d’origine, dove aveva costruito legami profondi sia sul piano personale sia professionale.

Il suo trasferimento in Abruzzo, avvenuto alcuni anni fa, non aveva modificato la percezione unanime: un dipendente affidabile, competente, benvoluto dai colleghi.

Il cordoglio dell’azienda, funerali il 13 dicembre ad Altamura

In una nota ufficiale, la De Cecco ha espresso “profondo dolore” per la scomparsa del dipendente, manifestando vicinanza alla moglie e alle figlie. L’azienda parteciperà ai funerali con il proprio gonfalone e una delegazione, segno di un legame umano oltre che professionale.

La notizia ha sconvolto non solo colleghi e dirigenti, ma anche l’intera comunità di Altamura, che si prepara alle esequie in programma sabato 13 dicembre.

Un addio che lascia un vuoto profondo

Tra Abruzzo e Puglia, il ricordo di Clemente resta legato alla sua serietà, alla dedizione al lavoro e alla cordialità. La comunità aziendale, scossa e raccolta nel lutto, sottolinea la perdita non solo di un collega competente, ma di una presenza umana significativa.

Le esequie ad Altamura rappresenteranno l’ultimo saluto a un uomo che ha saputo lasciare un’impronta professionale e affettiva in due sedi De Cecco e in due territori.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Incidente sulla Piceno Aprutina, muore il 28enne Danilo Ciarrocchi: lutto a Castel di Lama

Dic 12, 2025 Redazione
Attualità

Ucciso da un proiettile vagante a Torre Annunziata, sfratto alla vedova Veropalumbo: esplode il caso

Dic 12, 2025 Redazione
Attualità

La piccola Lucia morta sull’A5 a due mesi: indagato il conducente del furgone, tre i punti ancora oscuri

Dic 12, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

De Cecco in lutto: indagini sulla morte di Fabrizio Clemente, 53 anni, colto da malore mentre era al lavoro

Attualità

Incidente sulla Piceno Aprutina, muore il 28enne Danilo Ciarrocchi: lutto a Castel di Lama

Attualità

Ucciso da un proiettile vagante a Torre Annunziata, sfratto alla vedova Veropalumbo: esplode il caso

Attualità

La piccola Lucia morta sull’A5 a due mesi: indagato il conducente del furgone, tre i punti ancora oscuri

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.