Denise Galatà trovata morta sulla sponda del fiume Lao, Pollino rafting: ‘Attività in sicurezza, fatalità’

È stato rinvenuto senza vita il corpo della studentessa reggina, Denise Galatà, dispersa dal pomeriggio di martedì 30 maggio, sul fiume Lao, nel cosentino, dopo la caduta da un gommone mentre partecipava ad una escursione in rafting insieme ad altri compagni di scuola del liceo ‘Rechichi’ di Polistena.

Il ritrovamento della giovane, originaria di Cinquefondi (Reggio Calabria), è avvenuto su una sponda del fiume, e confermato dalle squadre dei vigili del fuoco, impegnati da subito nella ricerca della ragazza. L’area di ricerca, particolarmente impervia, era stata individuata nella mattina d mercoledì 31 maggio dopo una ricerca ininterrotta da ieri al momento della scomparsa.

La 18enne stava effettuando l’escursione con le guide della Pollino rafting con il responsabile che ha chiarito che le attività del club sportivo si svolgono in assoluta sicurezza. “L’attività è sicura, ma come in molte cose della vita c’è sempre l’incognita della tragica fatalità, dell’imprevisto. Siamo a disposizione degli inquirenti, abbiamo fatto il possibile per trovarla”.

“L’intero Consiglio di Palazzo Alvaro è profondamente addolorato per la tragedia immane che ha colpito l’intera comunità metropolitana ed in particolare i familiari di Denise Galatà” – la nota della Città metropolitana di Reggio Calabria con il sindaco facente funzioni Carmelo Versace , il consigliere il delegato Michele Conia e l’intera assise metropolitana che si sono stretti alla famiglia in segno di lutto “per l’assurda perdita”.

Commozione e cordoglio anche a Polistena. “È un grande momento di dolore e di lutto che coinvolge oltre che le comunità di Polistena e Rizziconi, tutta la Calabria e come tale richiede sensi di umanità e solidarietà collettiva. Un forte abbraccio ai genitori di Denise, alla comunità scolastica del Liceo ‘G. Rechichi’, agli amici, ai compagni e a tutte le persone che le hanno voluto bene” – ha scritto su Facebook il sindaco Michele Tripodi.