Denise Galatà scomparsa nel fiume Lao mentre faceva rafting, trovato il caschetto della 18enne

Le ricerche di Denise Galatà, 18enne originaria di Cinquefondi (Reggio Calabria), proseguono incessanti dal pomeriggio di martedì 30 maggio quando si sono perse le sue tracce mentre faceva rafting nel fiume Lao, a Laino Borgo (Cosenza), con un gruppo di compagni. I soccorritori hanno trovato il caschetto della ragazza, rimasto incastrato lungo una sporgenza della sponda destra del corso d’acqua.

Cosenza, Denise Galatà era in gita con una scuola del reggino e stava facendo rafting con 5 compagni

I vigili del fuoco hanno attivato subito le ricerche mobilitando anche il Nucleo speleo alpino e le associazioni di volontariato. Dalle prime luci dell’alba in azione anche il nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco ed il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale). Attivo anche un elicottero dell’Aeronautica militare. Sono ore di apprensione e preoccupazione per i familiari della studentessa.

Nel frattempo Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella scomparsa di Denise Galatà. Il sostituto procuratore di turno, Simona Manera, ha delegato le indagini ai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che hanno avviato l’attività investigativa nell’ambito del quale sono stati sentiti i compagni e gli insegnanti che si trovavano insieme alla diciottenne nel momento in cui é finita in acqua.

Ritrovato il caschetto della 18enne, apprensione a Polistena

Sul gommone, insieme alla ragazza scomparsa, c’erano cinque compagni della giovane e le guide del “Pollino rafting” che avevano organizzato l’escursione in acqua. La studentessa era in gita con una scolaresca giunta da Polistena, nel Reggino. I ragazzi frequentano il liceo statale “Giuseppe Rechichi”