Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Diana Canevarolo trovata morta a Torri di Quartesolo: autopsia conferma ferite sospette, l’ipotesi

DiRedazione

Pubblicato: 11 Dic, 2025 - ore: 19:00 #autopsia, #omicidio Diana Canevarolo, #Torri di Quartesolo, #Vicenza
A destra Diana CanevaroloA destra Diana Canevarolo

Il ritrovamento e le prime ore drammatiche

Diana Canevarolo, 49 anni, è stata trovata in fin di vita il 4 dicembre all’alba nel cortile della sua abitazione di via Zara a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. La donna, distesa in una pozza di sangue e in stato di ipotermia, è stata immediatamente soccorsa dal compagno Vincenzo Arena e trasportata al San Bortolo. Nonostante le manovre di rianimazione, è deceduta due giorni dopo, lasciando la famiglia e la comunità sconvolta.

Autopsia: ferite sospette e primi riscontri

L’autopsia, durata oltre sei ore e svolta dall’anatomopatologa Giovanna Del Balzo, ha rivelato una profonda ferita sulla parte sinistra bassa del cranio e una lesione al collo, elementi che escluderebbero l’ipotesi di una caduta accidentale. Secondo il legale della famiglia, Cesare Dal Maso, la donna potrebbe essere stata vittima di un’aggressione violenta, anche se al momento non si esclude alcuna dinamica. Il referto finale sarà depositato entro sessanta giorni, ma le evidenze raccolte hanno già spinto la Procura a valutare l’apertura di un fascicolo per omicidio contro ignoti.

Il fratello di Diana: ‘Con il compagno separati in casa’, la testimonianza del figlio

Il figlio di Diana Canevarolo, Nicolò, 18 anni, ha ricostruito i drammatici momenti della notte del 4 dicembre. Racconta che la madre era solita uscire a fumare prima di dormire, e quella notte sarebbe uscita intorno alle 2.00. Il ragazzo, intervenuto immediatamente, ha tentato il massaggio cardiaco e il controllo del respiro prima dell’arrivo dell’ambulanza intorno alle 5.30. Nicolò segnala anche la possibilità di una pista legata a ladri avvistati giorni prima nel cortile, pur ammettendo che non si hanno conferme concrete.

Il fratello di Diana, intervistato nella trasmissione Dentro la Notizia su Canale 5 dell’11 dicembre, ha rivelato un particolare sul compagno: «Erano separati in casa, lo so io ma anche le amiche. Litigio? Cose normali, non era violento. Non andavano d’accordo e dormivano separati. Una volta sono intervenuto, lei aveva paura. Magari voleva andare via di casa e lui non voleva».

Indagini e videosorveglianza

Le indagini, affidate alla Squadra mobile della questura di Vicenza e coordinate dal vice questore Lorenzo Ortensi, stanno procedendo a 360 gradi. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari della vittima, del compagno e del figlio, oltre alle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona. Lo scopo è chiarire se qualcuno possa aver assistito alla scena o se l’aggressione sia avvenuta senza testimoni diretti.

Le testimonianze dei vicini e il contesto

Un vicino ha riferito di aver udito urla provenire dalla strada prima del ritrovamento del corpo, pronunciate da una voce maschile. Altri testimoni stanno fornendo dettagli sui movimenti della donna nelle ore precedenti la tragedia. La comunità locale è sconvolta, mentre la famiglia cerca risposte nel pieno rispetto del dolore.

Il futuro delle indagini

Con l’autopsia che esclude la caduta accidentale e le ferite compatibili con un’aggressione, la Procura potrebbe aprire un fascicolo per omicidio contro ignoti già nelle prossime ore. La combinazione di testimonianze, telecamere e analisi dei dispositivi digitali sarà determinante per chiarire le circostanze della morte e individuare eventuali responsabili.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Tragedia a Lanzarote: Riccardo Rocco muore a 27 anni travolto da un’onda anomala mentre pesca

Dic 11, 2025 Redazione
Attualità

ChatGPT in tribunale: la causa choc che accusa l’IA di aver contribuito a un omicidio-suicidio negli USA

Dic 11, 2025 Renato Valdescala
Attualità

La morte di Peep, il cane dell’influencer Giada Smania: il dolore, le polemiche sulle donazioni e cosa succede ora

Dic 11, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Diana Canevarolo trovata morta a Torri di Quartesolo: autopsia conferma ferite sospette, l’ipotesi

Attualità

Tragedia a Lanzarote: Riccardo Rocco muore a 27 anni travolto da un’onda anomala mentre pesca

Attualità

ChatGPT in tribunale: la causa choc che accusa l’IA di aver contribuito a un omicidio-suicidio negli USA

Attualità

La morte di Peep, il cane dell’influencer Giada Smania: il dolore, le polemiche sulle donazioni e cosa succede ora

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.