Dieta estrema: morta l’influencer vegana Zhanna Samsonova, mangiava semi di girasole e non beveva acqua

Un’influencer vegana di cibi crudi che viveva con una dieta “estrema” di frutta esotica è morta di fame e stanchezza.

Zhanna Samsonova ha seguito per dieci una dieta a base vegetale cruda, la 39enne a volte non mangiava per giorni

Zhanna Samsonova, originaria della Russia, ha seguito per dieci anni una dieta a base vegetale cruda che consisteva in frutta, germogli di semi di girasole, frullati di frutta e succhi. C’erano anche periodi in cui la 39enne praticava il “digiuno a secco” e si rifiutava di mangiare o bere qualsiasi cosa per giorni.

Non beveva acqua da più di sei anni. L’aveva sostituita con succhi di frutta e verdura. Una scelta che alla lunga si è rivelata devastante fino a quando il corpo non ha retto più ed è sopraggiunta la morta il 21 luglio in Malesia.

L’influencer, che aveva oltre 10.000 follower su Instagram e aveva viaggiato attraverso l’Asia negli ultimi 17 anni. La madre ha riferito al giornale russo Vechernyaya che è morta per un’infezione simile al colera che è stata esacerbata dalla sua alimentazione estremamente restrittiva.

In ogni caso saranno effettuati ulteriori accertamenti per determinare la causa del decesso con la famiglia che è impegnata in queste ore contro i ritardi burocratici che stanno frenando il rientro della salma in Russia. La madre della food blogger, Vera Samsonova, ha detto ai media locali che la figlia avrebbe dovuto tornare a casa, a Kazan, il giorno della sua morte. “Non approvavo la dieta estrema di mia figlia” – ha spiegato.

La signora Samsonova è passata dal veganismo a una dieta puramente crudista composta da frutta e verdura, con l’influencer che condivide quelle che ha descritto come ricette “sane” sul suo profilo Instagram. Col passare del tempo appariva sempre più emaciata nei suoi video sui social media, pubblicava filmati di lei che mangiava il suo pranzo che a volte consisteva in un melone intero e succo di carota.