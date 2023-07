Morto Remi Enigma Lucidi, l’ultima acrobazia è fatale: salto nel vuoto per 68 piani a Hong Kong

Un salto nel vuoto per 68 piani. É morto così il francese Remi Lucidi , noto per le sue spericolate acrobazie sui grattacieli di mezzo mondo, precipitato da un edificio in una zona residenziale di Hong Kong. Lucidi, 30 anni, si trovava nel complesso della Tregunter Tower ed è caduto dopo essere rimasto intrappolato fuori da un attico.

Remi Enigma Lucidi era all’esterno del 68esimo piano del grattacielo Tregunter Tower quando ha perso l’equilibrio

L’ipotesi investigativa è che il francese sia rimasto intrappolato sull’edificio dal quale intendeva scattare alcuni dei suoi abituali selfie come faceva solitamente con l’obiettivo di collezionare il più alto numero di esperienze di sport estremo. Noto come ‘Remi Enigma‘ sui social, Lucidi era all’esterno del 68/mo piano del grattacielo Tregunter Tower, un blocco residenziale nell’esclusiva area di Mid-Levels di Hong Kong quando è caduto nel vuoto. A ricostruire la dinamica della sua ultima acrobazia fatale che risale a sabato 29 luglio, intorno alle 18, è il South China Morning Post.

Lo spericolato influencer avrebbe raggiunto la Tregunter Tower nel tardo pomeriggio e sarebbe entrato nel palazzo affermando di andare a fare visita ad un amico al quarantesimo piano. Una circostanza questa che avrebbe insospettito un agente della sicurezza della torre che non convinto della sua versione avrebbe verificato la sua storia, mettendosi in contatto con il suo presunto amico.

Questi a sua volta avrebbe negato di conoscere Remi Lucidi. Il tutto sarebbe avvenuto in pochi istanti, durante i quali lo spericolato acrobata avrebbe preso un ascensore e si sarebbe dileguato, dirigendosi verso il piano più alto del palazzo. L’ultima persona a vederlo è stata un’addetta alle pulizie che ha raccontato che l’acrobata bussava freneticamente sul vetro. La donna spaventata ha chiamato a quel punto la polizia.

Un’addetta alle pulizie ha lanciato l’allarme quando ha visto l’influencer acrobata bussare disperatamente sul vetro

Secondo la versione ripresa dai media locali il trentenne stava chiedendo aiuto, forse impossibilitato a tornare in un punto dove non avrebbe rischiato di cadere nel vuoto. Quando gli agenti hanno potuto avere accesso all’area dell’incidente non c’era più nulla da fare. Il suo corpo giaceva al piano terra terra privo di vita, mentre sul tetto del palazzo restava solamente la sua macchina fotografica, immortalava le sue avventurose gesta.