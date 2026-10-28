Borgomanero, muore a 31 anni con il bimbo che aspettava: sospesi i funerali di Domenica Lucarelli

Domenica Lucarelli

La giovane mamma era al settimo mese di gravidanza

I funerali erano ormai attesi come il momento in cui amici e conoscenti avrebbero potuto stringersi attorno al marito, ma un nuovo passaggio giudiziario ha fermato tutto. Sono state sospese le esequie di Domenica Lucarelli, 31 anni, e del piccolo Bruno, il bambino che portava in grembo al settimo mese di gravidanza. Le salme sono state messe a disposizione della magistratura e potrebbero essere sottoposte ad autopsia per chiarire le cause dei decessi.

La tragedia, avvenuta nel fine settimana all’ospedale di Borgomanero, ha lasciato senza parole il territorio del Cusio e in particolare Nonio, il paese sul Lago d’Orta dove la donna viveva con il marito Danilo Piazza. Una vicenda drammatica, sulla quale restano ancora interrogativi clinici e investigativi. Dalla Puglia erano arrivati anche i familiari della 31enne per i funerali che erano stati fissati per martedì 27 ottobre.

Il malore improvviso e la corsa in ospedale

Domenica Lucarelli è morta sabato, dopo essere stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Borgomanero in seguito a un improvviso malore. Nonostante gli interventi dei sanitari, anche il bambino che aspettava non è sopravvissuto.

Al momento non sono state rese note le cause precise della morte della giovane e del piccolo. L’Asl di Novara ha descritto l’accaduto come una «rara e grave emergenza ostetrica», esprimendo vicinanza ai familiari e sottolineando l’impegno del personale sanitario.

«Il personale sanitario ha prestato alla mamma e al piccolo tutte le cure necessarie, intervenendo tempestivamente e con la massima professionalità. Nonostante gli interventi messi in atto, purtroppo l’esito è stato infausto per entrambi», ha comunicato l’azienda sanitaria, manifestando il proprio cordoglio alla famiglia.

I funerali rinviati: la magistratura vuole fare chiarezza

Il trattenimento delle salme a disposizione dell’autorità giudiziaria ha imposto lo stop alle esequie. Tra gli accertamenti che potrebbero essere disposti c’è anche l’esame autoptico, che consentirebbe di approfondire il quadro clinico e stabilire con maggiore precisione le cause dei due decessi.

La sospensione ha modificato anche i programmi della comunità di Nonio, che si preparava a partecipare al Rosario e a manifestare la propria vicinanza al marito della donna. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Piero Minazzi, ha rinviato temporaneamente le iniziative legate al lutto cittadino e al raccoglimento.

Fino agli esiti degli accertamenti, dunque, restano da definire sia i tempi delle esequie sia gli elementi necessari a ricostruire quanto accaduto in ospedale.

Dal lavoro in cucina al sogno di diventare genitori

Originaria di Sant’Agata, in Puglia, Domenica Lucarelli si era trasferita nel Cusio dopo aver conosciuto Danilo Piazza in Toscana. Nel corso degli anni si era costruita una vita nel territorio, facendosi apprezzare anche sul lavoro.

Era una sous chef del ristorante Punti di Vista di Omegna, attività che aveva lasciato temporaneamente per la maternità. Con il marito si preparava ad accogliere il loro primo figlio e proprio in questi giorni la coppia avrebbe celebrato il primo anniversario di matrimonio.

Il piccolo Bruno rappresentava una nuova tappa della loro vita insieme, attesa con la speranza di una famiglia che stava per allargarsi. Poi, nel giro di poche ore, il dramma che ha spezzato entrambi i sogni.

Il dolore di Nonio e del territorio del Cusio

La notizia ha suscitato una profonda commozione tra quanti conoscevano Domenica, ricordata per la sua solarità e la sua generosità. Messaggi di cordoglio sono arrivati da amici, colleghi e persone che avevano condiviso con lei esperienze di lavoro e momenti di vita.

Ora la comunità attende che gli accertamenti facciano chiarezza e che la famiglia possa finalmente dare l’ultimo saluto alla giovane mamma e al bambino che non è riuscita ad abbracciare.

Le domande sulle cause della tragedia restano aperte. In attesa delle verifiche disposte dalla magistratura, a Nonio e nel Cusio prevalgono il dolore e la vicinanza a Danilo e ai familiari di Domenica, colpiti da una perdita difficile anche solo da comprendere.