Veroli, Francesca Mattei muore dopo aver perso il bimbo che portava in grembo: aveva scelto di affrontare la gravidanza nonostante i rischi

Francesca Mattei

La 37enne era stata sottoposta a un trapianto di fegato nel 2018 e conosceva le possibili complicazioni

La comunità di Veroli, in provincia di Frosinone, è sotto shock per la morte di Francesca Mattei, la giovane mamma di 37 anni deceduta all’ospedale Gemelli di Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo.

Una vicenda drammatica che ha profondamente colpito familiari, amici e concittadini, strettisi attorno al marito e al figlio maggiore, ai quali la donna lascia un dolore immenso.

La gravidanza affrontata nonostante la malattia

Francesca Mattei era alla sua seconda gravidanza. Nel 2018 era stata sottoposta a un trapianto di fegato e da allora conviveva con una patologia che richiedeva controlli periodici presso il Policlinico Gemelli.

Nonostante fosse consapevole delle possibili complicazioni, aveva deciso di proseguire la gravidanza.

Nelle ultime settimane, però, il quadro clinico si è aggravato. I medici hanno disposto il trasferimento nella struttura romana, dove è stata presa in carico da un’équipe specializzata.

Il parto anticipato e la tragedia

Con il peggioramento delle condizioni e il rischio di gravi complicanze infettive, i sanitari hanno tentato di anticipare il parto nel tentativo di salvare la madre e il bambino.

Purtroppo il piccolo non è sopravvissuto.

Nei giorni successivi anche le condizioni della 37enne sono precipitate fino al decesso, avvenuto circa una settimana dopo la perdita del figlio.

Il dolore di Veroli

La notizia ha suscitato una profonda commozione nella frazione di Colleberardi, dove Francesca era molto conosciuta.

Sui social sono comparsi centinaia di messaggi di cordoglio, ricordi e preghiere da parte di amici, conoscenti e cittadini increduli davanti a una tragedia che ha colpito un’intera famiglia.

Anche l’Amministrazione comunale di Veroli ha espresso la propria vicinanza con una nota ufficiale.

«Esprimiamo il più profondo cordoglio per la tragedia che ha colpito la nostra città. Siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile e doloroso».

Una comunità unita nel lutto

Il dramma di Francesca Mattei ha lasciato un segno profondo a Veroli. La giovane mamma viene ricordata con affetto da chi l’ha conosciuta, mentre la comunità continua a stringersi attorno ai suoi familiari, chiamati ad affrontare una perdita che ha colpito nel giro di pochi giorni una madre e il bambino che attendeva.