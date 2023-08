Vera Schiopu impiccata nelle campagne del catanese: indagati il fidanzato della 25enne e un amico

Si indaga su due uomini in relazione alla morte di una donna moldava di 25 anni, Vera Schiopu, trovata impiccata nelle campagne tra Ramacca e Paternò, nel catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Catania e della compagnia di Palagonia.

La giovane di origini moldave è stata trovata impiccata nelle campagne tra Ramacca e Paternò

Per l’accaduto sono stati fermati con l’accusa di concorso in omicidio il fidanzato e un amico. Non è ancora chiaro il ruolo contestato a ciascuno degli indagati della Procura di Caltagirone e quali siano i particolari che abbiano indotto i carabinieri a trattenere il suicidio della donna una messa in scena per coprire un delitto.

Da quello che trapela sembra che a fare nascere dei dubbi agli investigatori siano stati più elementi: la dinamica del suicidio, i rilievi scientifici compiuti dai carabinieri e alcuni elementi nelle testimonianze dei due indagati.

La testimonianza dei due indagati e le incongruenze sulla ricostruzione del suicidio

A dare supporto alla sua ricostruzione sul suicidio sarebbe stato anche l’amico dell’uomo, un suo connazionale. Ma le indagini dei carabinieri della compagnia di Palagonia e del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Catania avrebbero fatto emergere delle incongruenze nella ricostruzione dei fatti e sulla dinamica di quello che era stato denunciato come un suicidio.

Secondo l’accusa, sarebbe stato invece un femminicidio. Il caso di Vera Schiopu ricorda quello di Valentina Salamone, la 19enne trovata morta con una corda intorno al collo il 24 luglio del 2010