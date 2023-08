Femminicidio Piano di Sorrento, preso l’ex della 56enne Anna Scala: accoltellata e spinta nel bagagliaio

É stato individuato e fermato dai carabinieri l’uomo indiziato dell’omicidio di Anna Scala a Piano di Sorrento consumatosi la mattina di venerdì 17 agosto.

Omicidio Anna Scala, Salvatore Ferraiuolo rintracciato ai Colli di Fontanelle in una zona impervia

L’ex della vittima, il 56enne Salvatore Ferraiuolo, è stato rintracciato ai Colli di Fontanelle a Sant’Agnello, non lontano dal luogo del delitto. Si trovava in una zona impervia della città, vicino a dove aveva nascosto lo scooter con il quale si era allontanato dal luogo dell’omicidio. L’uomo è stato trasferito in caserma a Sorrento.

La vittima del femminicidio aveva già denunciato l’ex compagno per stalking. Il cadavere della 56enne Anna Scala, originaria di Vico Equense, è stato rinvenuto nel bagaglio di una macchina in via San Massimo vicino all’incrocio con via Gennaro Maresca, hanno trovato anche il coltello da cucina utilizzato per l’omicidio. L’allarme è scattato intorno alle 12 quando i condomini hanno sentito le urla della donna.

La tragedia in via San Massimo, sorpresa di spalle dall’ex: la fuga in scooter dopo il delitto, era stato denunciato per stalking

Il killer avrebbe sorpreso la donna mentre stava riponendo degli oggetti in una Citroen bianca. É fuggito dopo averla accoltellata e spinta nel bagagliaio in una pozza di sangue. Un testimone, che aveva sentito le grida d’aiuto della donna, ha raccontato di aver visto fuggire in scooter un uomo vestito di nero subito dopo il delitto. .

Al via le indagini, con i rilievi dei militari dell’Arma, l’arrivo del medico legale e del pm di turno, l’acquisizione di immagini di telecamere di videosorveglianza e l’ascolto dei residenti in zona. Secondo alcune indiscrezioni l’uomo si sarebbe reso responsabile di una serie di atti intimidatori nei confronti della vittima (le avrebbe bucato le gomme).

Anna Scala

Anna Scala lavorava come parrucchiera: ‘Era una grande lavoratrice’

Anna Scala lavorava come parrucchiera. “Era una grande lavoratrice, umile, una grande donna. Si alzava alle 5 la mattina. Non meritava quello che le è accaduto. Vogliamo fare sapere a tutti che era una brava donna” – ha raccontato un’amica a l’Estate in diretta. “Siamo addolorati e sconvolti. Il terribile delitto avvenuto oggi nella nostra città è un atto di inaudita follia” – ha riferito Salvatore Cappiello, sindaco di Piano di Sorrento, in relazione al femminicidio della 56enne