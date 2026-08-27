Parma, donna trovata morta in casa: quelle ferite sul corpo aprono un inquietante giallo

Donna trovata morta in largo Visconti, a Parma

L’allarme lanciato dalla madre

È un giallo ancora tutto da chiarire quello sul quale stanno lavorando i carabinieri di Parma, intervenuti in un appartamento di largo Visconti, nella prima periferia della città, dove è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 45 anni. A dare l’allarme sarebbe stata la madre della donna, preoccupata perché non riusciva più a mettersi in contatto con la figlia. Quando i militari sono entrati nell’abitazione, si sono trovati davanti alla drammatica scoperta.

Quelle ferite sul corpo

A rendere particolarmente delicato il quadro investigativo sono i segni di ferite provocate da un’arma da taglio individuati sul corpo della 45enne. Secondo i primi elementi, si tratterebbe presumibilmente di un coltello, ma saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione la natura e l’origine delle lesioni.

Al momento, però, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla dinamica e non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. Non è quindi ancora possibile stabilire se le ferite siano direttamente collegate alla morte della donna né ricostruire cosa sia accaduto all’interno dell’appartamento.

I carabinieri ricostruiscono le ultime ore

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della 45enne, partendo dagli elementi raccolti nell’abitazione e dalle eventuali testimonianze di persone che potrebbero aver avuto contatti con lei.

Il ritrovamento è avvenuto dopo la segnalazione della madre, che, non avendo più notizie della figlia, avrebbe chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un passaggio che ha permesso ai militari di raggiungere l’appartamento e verificare direttamente la situazione.

All’interno dell’abitazione sono in corso i rilievi necessari a raccogliere ogni elemento utile per comprendere cosa sia successo e individuare eventuali tracce che possano contribuire a chiarire la vicenda.

Sul posto anche il pubblico ministero

La delicatezza del caso ha richiesto anche l’intervento del pubblico ministero, arrivato sul posto per seguire da vicino i primi accertamenti. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Parma, che dovrà valutare gli elementi raccolti dagli investigatori e gli esiti degli accertamenti sul corpo della donna.

Saranno proprio le verifiche disposte dall’autorità giudiziaria a fornire elementi decisivi per stabilire le cause del decesso e soprattutto per comprendere l’origine delle ferite riscontrate.

Nessuna pista esclusa

Il ritrovamento delle lesioni da arma da taglio rende il caso particolarmente delicato, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per parlare di omicidio come fatto accertato. Gli investigatori procedono quindi senza escludere nessuna possibilità.

La priorità è ricostruire la sequenza degli eventi e capire chi possa essere entrato nell’appartamento, quando la donna sia stata ferita e in quali circostanze sia poi avvenuto il decesso. Ogni dettaglio della scena potrebbe rivelarsi determinante.

La Procura di Parma attende ora gli sviluppi degli accertamenti, mentre i carabinieri proseguono il lavoro per dare una risposta alle domande ancora aperte. Perché la 45enne è morta? E soprattutto, come si è procurata quelle ferite? Sono gli interrogativi al centro dell’indagine.