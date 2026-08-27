Uomini e Donne, la nuova stagione parte con la sorpresa Alessandra Mussolini: cosa farà, la nuova tronista e le conferme over

Alessandra Mussolini nuova opinoionista di Uomini e Donne

Alessandra Mussolini entra nella squadra di Maria De Filippi

La nuova stagione di Uomini e Donne parte con una novità destinata a far parlare: Alessandra Mussolini sarà la nuova opinionista del dating show di Maria De Filippi. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 8, l’ex politica torna così su Canale 5 in un ruolo completamente inedito, affiancando i super confermati Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

A ufficializzare l’arrivo della Mussolini sono stati gli account social di Uomini e Donne, attraverso un estratto della prima registrazione della 31esima edizione negli studi Elios. Maria De Filippi ha anticipato ai due opinionisti storici alcune curiosità sulla nuova collega prima del suo ingresso sulle note di Mambo italiano. Una presenza che promette di portare nel programma un’opinionista verace e senza troppi filtri.

Confermati anche i protagonisti del Trono Over

Non cambiano soltanto gli opinionisti. Nel Trono Over tornano diversi volti già conosciuti dal pubblico: confermati Gemma Galgani, Gloria Nicoletti, Barbara De Santi, Diego Tavani e Marco Gaggini.

Il nuovo capitolo del dating show riparte dunque nel segno della continuità, ma con l’inserimento di nuovi protagonisti e soprattutto con l’arrivo di Mussolini, che dovrà confrontarsi con le dinamiche sentimentali dei veterani del programma.

La nuova tronista Giorgia racconta la sua storia

Spazio anche al Trono Classico di Uomini e Donne, con la presentazione della prima nuova tronista. Si chiama Giorgia Angeloni, ha 25 anni, è nata a Roma e sta completando la laurea magistrale in Psicologia Clinica.

La giovane ha raccontato davanti alle telecamere una storia personale particolarmente intensa. Ha iniziato a lavorare a 15 anni ed è cresciuta con due sorelle, Annalisa e Rebecca, dopo la separazione dei genitori.

Nel suo video di presentazione ha parlato della “parentificazione emotiva e strumentale”, spiegando: “Ci siamo, sin da molto piccole, dovute prendere cura dei nostri genitori e purtroppo non abbiamo avuto nessuno che si è preso cura di noi”.

Un passaggio particolarmente doloroso riguarda il padre, al quale è stato diagnosticato il Parkinson giovanile pochi mesi dopo la separazione. “All’epoca aveva solo 50 anni”, ha raccontato Giorgia. La malattia si è aggravata nel corso degli anni, ma la tronista ha spiegato di essere “estremamente grata” di poter condividere ancora ogni momento con lui.

“Non voglio un bambino da accudire”

Giorgia ha raccontato anche il tipo di uomo che vorrebbe incontrare nel programma. Non cerca un modello estetico preciso, anche se ammette di immaginare accanto a sé una persona alta.

“Mi piacerebbe qualcuno che mi possa dare senso di protezione anche solo con un abbraccio, che è quello che mi è sempre mancato”, ha spiegato. Una richiesta accompagnata da una precisazione molto netta: vuole un compagno, non una persona da crescere.

“Deve essere un fidanzato e non un bambino da accudire”, ha sottolineato, prima di scherzare sulle responsabilità domestiche: “Io non sono mamma. Forse ci diventerò, forse non lo so. Quindi cucinare, pulire, per me, è scontato che questo lo dobbiate saper fare”.

E poi la battuta finale che riassume perfettamente il suo carattere: “E poi possibilmente due lampadine perché le so cambiare anche io”.

La nuova tronista Giorgia Angeloni

Tra i corteggiatori spunta un volto di Temptation Island

Tra i ragazzi arrivati per gli appuntamenti al buio c’è anche Lorenzo Ferrara, conosciuto come “Lory”, già visto a Temptation Island 2026 nel ruolo di tentatore di Sabrina Soussi.

Il suo ingresso aggiunge dunque un volto già noto al pubblico televisivo al parterre dei corteggiatori, mentre la nuova stagione comincia a delineare le proprie dinamiche.

La nuova squadra è pronta

La prima registrazione consegna quindi un Uomini e Donne che punta sulla combinazione tra conferme e novità. Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino restano al loro posto, mentre Alessandra Mussolini entra per la prima volta nel ruolo di opinionista. Nel parterre tornano alcuni dei protagonisti più conosciuti del Trono Over e il Trono Classico riparte con Giorgia e nuovi corteggiatori.

La 31esima edizione si prepara così a ripartire con una nuova formula di equilibrio tra volti storici, nuovi ingressi e storie personali destinate a diventare parte delle dinamiche dello studio.